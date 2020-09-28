F.Bahçe’nin doğasında var…

Süper Lig’e Galatasaray çok iyi, Fenerbahçe çok kötü başlayınca doğal olarak derbinin ağır favorisi Galatasaray oldu… Ama gördük ki, diğer maçlarında ne kadar kötü, ne kadar etkisiz olursa olsun, derbi maçlarında iyi oynamak, zor kaybetmek Fenerbahçe’nin doğasında yıllardır var…

İşin ilginç yanı “ağır oynuyor, yavaş hücuma çıkıyor” dediğimiz Fenerbahçe, Galatasaray karşısında hızlı çıkışlarla rakibine sıkıntılı dakikalar yaşattı… Nitekim Galatasaray’da tam 7 futbolcunun sarı kart görmesi büyük ölçüde bu hızlı hücumların sonucuydu…

Şurası kesin; Galatasaray’da Falcao’nun gol atmadığı maçlarda, takım bir eksik oynuyor… Çünkü Falcao’nun oyuna katkısı neredeyse hiç yok… Luyindama alkışı hak etti… Çok erken bir dakikada sarı kart görmesine rağmen, çok kritik müdahaleler yaptı, çok önemli dokunuşları oldu ve Galatasaray savunmasını ayakta tuttu…

Elbette en fazla merak edilen ilk defa bir arada oynayan Fenerbahçe’nin Lemos - Tisserand stoper ikilisiydi… Ligin en hızlı hücum eden takımına karşı ilk defa oynamak kolay iş değil… Ancak sahanın en kısalarından Arda’ya vurdurdukları kafa şutu ile Tisserand’ın Falcao ile mücadelesinde tam ceza alanı çizgisine yakın alanda topla acemice oynaması dışında neredeyse kusursuz mücadele ettiler…

Galatasaray hazır takım, Fenerbahçe yeni… Bu bakımdan henüz bir - iki antrenmanla oynayanlar, hazır olmadıkları için kulübede bekleyenler var… Bu bakımdan beraberlik Fenerbahçe’yi üzmez… Ama bu kadar hazırlıksız bir Fenerbahçe’yi yenemeyen Galatasaray’ı düşündürür…

Fenerbahçe ligin ilk iki haftasında futbol adına yapmadığı ne varsa, hepsini Galatasaray maçında hatırladı ve yaptı… Galatasaray’a önde basmaya çalıştı, rakibe yakın oynadı ve sahipsiz toplara daha fazla sahip oldu…

Fenerbahçe’nin solunda Caner, önünde bazen Thiam, bazen Valencia, Omar’ı ileri çıkartmadıkları gibi, çok ciddi ataklar geliştirdiler… Solda Emre Kılınç ilk büyük maçında kayboldu… Arda bir kafa ve ikinci yarıdaki bir şutu dışında iyi kontrol edildi… Kendine boş alan bulamadı…

Enner Valencia’yı bir hafta gibi kısa bir sürede fizik gücü olarak epey mesafe almış gördüm, ama yeter mi yetmez… Üstelik Luyindama gibi bir dev adamdan bazen kafa toplarını bile aldı… Bu özelliği iyiyse, Fenerbahçe’nin büyük bir eksiğini giderir…

Maçın en beğendiğim adamı Gustavo oldu… Sonra Caner ve Luyindama… Fenerbahçe kalecisi Altay’ın çok iyi üç top çıkarttığını da söylemeliyiz… Fenerbahçe de etkili ataklar yaptı ama bu ataklarda çerçeveyi bulmakta zorlanınca kaleci Fatih, Altay’a oranla daha rahat bir maç oynadı...

Hakem Ali Palabıyık genelde iyi göründü… İkinci yarıda Galatasaray ceza alanı içinde bir Luyindama - Enner Valencia mücadelesi var… Palabıyık bu pozisyonda “devam” dedi… Saygı duymak lazım… Kritik, bıçak sırtı bir pozisyondu…

Galatasaray’da Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Falcao çok etkisiz kalınca, ayrıca Fenerbahçe’nin savunma anlayışı Galatasaray’ın geçmiş maçlardaki hızına fren koyunca, sarı - kırmızı ekip eski görüntüsünün uzağında kaldı…

Ligin ilk iki haftasında hem Galatasaray’ın, hem Fenerbahçe’nin maçlarını yazdım… Galatasaray’a iyi olduğu için iyi yazdım , Fenerbahçe için iyi yazacak bir şey bulamadım… Ancak şu maçtan sonra iyilerin çoğunu Fenerbahçe’ye veriyorum… Fenerbahçe maçı kazanamadı ama hazır hale gelmek için zaman kazandı… Bu, galibiyet kadar önemli...