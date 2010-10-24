Agora Fashion Fest’te Zeynep Tunuslu rüzgarı

Ulusal ve uluslararası markalarıyla İzmir’in moda, alışveriş ve eğlence merkezi Agora AVM, 21 Ekim akşamı ilk kez düzenlediği “Agora Fashion Fest” etkinliği çerçevesince ünlü modacı Zeynep Tunuslu’yu İzmirlilerile buluşturdu.
TV8’de Alamode’da isimli programında ‘herkes için moda’ diyerek trend analizleri yapan Tunuslu, bu kez sezonun öne çıkan renklerini ve kombinlerini İzmirli modaseverlere anlattı. Zeynep Tunuslu, Agora AVM’deki farklı markalardan seçtiği parçaları değişik şekillerde kombinleyerek gerçekleştirdiği söyleşide, modayı takip etmenin önemli olduğuna ama estetiği ve ekonomiyi birleştirmenin daha da önemli olduğuna değindi.
Sohbet etme fırsatı bulduğum etkinlik öncesinde tahminimden farklı bir Tunuslu imajıyla karşılaştığımı itiraf etmek istiyorum. Kendisiyle inanılmaz barışık, hayatla kavgasını bitirmiş, yaşamın güzel yanlarını keşfetmiş, tadını çıkaran, sıcak, doğal, samimi, sıradan olmayı tercih eden bir Zeynep Tunuslu vardı karşımda. Modadan TV programına, eşi Uzay Heparı’nın kaybının ardından tek başına evlat yetişmesine kadar el attığı her konuda başarılı olmasının bende yarattığı etkiden olsa gerek daha farklı bir Tunuslu bekliyordum.
Söyleşi için seçtiği kombinleri son kez gözden geçirirken tanıştık. İnanılmaz sıcak bir gündü, içeridense dışarıda olmayı tercih ettik. İlk bulduğumuz açık kapı bizi yangın merdivenlerine çıkardı, orada oturup konuştuk. Hemen yakınımızdaki restoranda oturanların yüzlerindeki ifadeyi görmenizi isterdim. Yaptığımız sohbetten inanılmaz keyif aldım. Tanışmamızdan önce hayalimdeki olumlu imajı 5’e, 10’a katladı birden. Onu en kısa zamanda İzmirli olmuş görmeyi ümit ediyorum.
Zeynep Tunuslu
İzmir’in şerefine
İzmir’de yaşamanın en keyifli yanı, aylardan eylül olur, ekim olur, hatta kasım ama kış gelmez, nazlanır da nazlanır. Sonbaharla karışık yaz havası devam edebildiğince eder. İzmirliler kafelerde, sokakta oturmanın keyfini sürer. Kordon’da bira ve patates keyfi yapılır. İzmir denince akla bu gelir. Gerçi şimdilerde artık bira ve patatesin yerini şarap ve patates ikilisi aldı sanırım. Şarap ve peynirden de her ne kadar vazgeçilmese de şarap ve patates ikilisini çok sık duyar oldum.
Geçtiğimiz yıl ekim ayında hisselerinin büyük çoğunluğu Lucien Arkas tarafından satın alınan İdol Şarapları da bu İzmir sefasına “İzmir’in Şerefine Smyrna” diyerek eşik etmek için bir kampanya başlattı. Adını İzmir’in eski isimlerinden biri olan “Symrna”dan alan, dokuz farklı üzümden yapılan şaraplardan oluşan Symrna Şarapları serisinin tanıtımı için yapılan kampanya 15 Kasım’a kadar devam edecek.
İzmir’in keyfi kadehlerce Smyrna’yla çıkarılacak. Üstelik yalnız içilmesin diye 1 kadeh Smyrna isteyene ikinci kadeh hediye edilecek. Kırmızı sek şaraplardan Smyrna Cabernet Sauvignon, beyaz sek şaraplardan Smyrna Chardonnay Chenin Blanc ve Roze sek şaraplardan Smyrna Grenache Syrah kampanyaya dahil olan şaraplar arasında. Bu şaraplar son günlerde trend olan şarap-patates ikilisine uygun olan türlerden.