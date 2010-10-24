Agora Fashion Fest’te Zeynep Tunuslu rüzgarı

Ulusal ve uluslararası markalarıyla İzmir’in moda, alışveriş ve eğlence merkezi Agora AVM, 21 Ekim akşamı ilk kez düzenlediği “Agora Fashion Fest” etkinliği çerçevesince ünlü modacı Zeynep Tunuslu’yu İzmirlilerile buluşturdu.

TV8’de Alamode’da isimli programında ‘herkes için moda’ diyerek trend analizleri yapan Tunuslu, bu kez sezonun öne çıkan renklerini ve kombinlerini İzmirli modaseverlere anlattı. Zeynep Tunuslu, Agora AVM’deki farklı markalardan seçtiği parçaları değişik şekillerde kombinleyerek gerçekleştirdiği söyleşide, modayı takip etmenin önemli olduğuna ama estetiği ve ekonomiyi birleştirmenin daha da önemli olduğuna değindi.

Sohbet etme fırsatı bulduğum etkinlik öncesinde tahminimden farklı bir Tunuslu imajıyla karşılaştığımı itiraf etmek istiyorum. Kendisiyle inanılmaz barışık, hayatla kavgasını bitirmiş, yaşamın güzel yanlarını keşfetmiş, tadını çıkaran, sıcak, doğal, samimi, sıradan olmayı tercih eden bir Zeynep Tunuslu vardı karşımda. Modadan TV programına, eşi Uzay Heparı’nın kaybının ardından tek başına evlat yetişmesine kadar el attığı her konuda başarılı olmasının bende yarattığı etkiden olsa gerek daha farklı bir Tunuslu bekliyordum.

Söyleşi için seçtiği kombinleri son kez gözden geçirirken tanıştık. İnanılmaz sıcak bir gündü, içeridense dışarıda olmayı tercih ettik. İlk bulduğumuz açık kapı bizi yangın merdivenlerine çıkardı, orada oturup konuştuk. Hemen yakınımızdaki restoranda oturanların yüzlerindeki ifadeyi görmenizi isterdim. Yaptığımız sohbetten inanılmaz keyif aldım. Tanışmamızdan önce hayalimdeki olumlu imajı 5’e, 10’a katladı birden. Onu en kısa zamanda İzmirli olmuş görmeyi ümit ediyorum.



Zeynep Tunuslu