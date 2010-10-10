Aynur Tartan’ın kitabında 96 ünlüden yemek tarifi var

Ben böyle keyifli ve ilginç bir yemek kitabı görmedim. Yakından tanımayı isteyeceğiniz, özel hayatları bizlerde merak uyandıran, sanat, medya ve politika dünyasının en bilindik isimlerinden, toplam 96 ünlünün yemek tariflerinin yer aldığı “Bak Mutfakta Kim Var!” isimli yemek kitabından bahsetmek istiyorum.

Ali Sabancı’dan gece yarısı helvası, Bekir Coşkun’dan kara gün aşı; Beyazıt Öztürk’ten süzme kuzu kol tandır, Doğan Hızlan’dan sıhhi karnıyarık, Ertuğrul Özkök’ten tek kişilik “hakuna matata” salatası, Haşmet Babaoğlu’dan tutku böreği somonlu milföy, Kadir İnanır’dan hamsi kuşları, Lucien Arkas’tan horto köfte, Melisa Sözen’den Philadelphia pastası, Mustafa Denizli’den radika salatası, Mustafa Erdoğan’dan Filistin pilavı, Müjdat Gezen’den Çin tavuğu, Müjde Ar’dan erikli bonfile ve Aysel sütlacı, Nebil Özgentürk’ten patlıcan kebabı, Refik Durbaş’tan şiir ve konçerto soslu terbiyeli kereviz, Saba Tümer’den karidesli makarna, Sezen Aksu ve Nihat Yıldırım’ın annesi Şehriban Yıldırım’dan Rumeli yemeği, Yılmaz Erdoğan’dan patlıcanlı patates yemeği gibi birbirinden ilginç isimlerden birbirinden güzel tarifler bu kitapta toplanmış.



Ajda Pekkan’dan yumurta

Aynur Tartan zor bir iş başarmış, 96 ünlü isme ulaşmak, en sevdikleri tariflerini bir araya getirmek kolay değil. Ben de büyük bir merakla “Bak Mutfakta Kim Var!” kitabını, çıkar çıkmaz aldım. Sayfalarını karıştırırken bir de baktım akşam olmuş. Ben de yapmaya fırsat bulamadığım akşam yemeği yerine Ajda Pekkan’ın yumurta tarifini uygulamaya karar verdim. Aslında bu akşam eşime; “Sana Ajda Pekkan gibi yumurta yaptım, ye bak bayılacaksın. Onun tarifi muhteşem bir şey (Gerçekten çok güzel tarif, denemenizi tavsiye ederim) dediğimde, yüzündeki ifadeyi izlemek için yapıyorum.





Başarılı bir işkadını

Bu kitapta yer alan isimler ve tarifler kadar bu kitabı yazan isim de bizler için bir o kadar ilginç. Kitabın yazarı Aynur Tartan; eski İzmir Milletvekili, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, şimdi Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan’ın eşi. Başarılı bir siyasetçinin eşi olmasının yanı sıra kendisi de aktif çalışma hayatının içinde yer alan başarılı bir işkadını, iki çocuk annesi ve 20 yıldır da kendi evinin aşçısı. Meslek yaşamına gazeteci olarak başlamış, gazeteciliğin ardından çeşitli kurum ve kuruluşlarda basın, halkla ilişkiler ve iletişim alanlarında görev almış.





Bir “tık”lamayla İzmir’in heryerini gezebilirsiniz...

Dünyanın dört bir tarafından yerli-yabancı turist akınına uğrayan, birçoğumuzun keşfetmekte, gezip görmekte belki de çok geç kaldığımız İzmir’in tarihi mekanlarına sadece bir “tık” ile ulaşmanız

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