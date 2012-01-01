Benim 2011’im

Sonunda bittin 2011...

Neler çektirdin bana. Pek çok güzellikler de getirdin ama az buz karıştırmadın hayatımı...

Yeni bir işe daha girdim. (Daha diyorum; çünkü evdekiler iş çeşitliliğimden çok şikayetçi!)

Zorunlu bir eğitim sürecini kanımın son damlasını verene kadar çalışarak geçirdim.

Evimi değiştirdim. Yükselen burcumun etkisine girdim. Yeni insanlar tanıdım. Bazılarına veda ettim. “Hayat, bildiğin gibi gel” demeye başladım. Kendimi kısmen de olsa değiştirdim.

Ağladım, güldüm, üzüldüm, sevindim, boşlukta geçen günlerim oldu, nefes alamadığım zamanlarım...

Tam bir değişim yılıydı benim için... En zoru, insanın kendisini değiştirmesi. Ben, son 6 ayda depar atıp kendimi değiştirmeye, yenilemeye kalkıştım.

Zor kısmı bitti

İşin zor kısmı bitti, şimdi şimdi güzelliklerini yaşamaya başladım. Paulo Coelho’nun dediği gibi, bazen aradığın şey burnunun ucundadır; ama bunu görmek için dünyayı dolaşman gerekirmiş.

İyi ki hayatımdaki olumlu olumsuz her şeyi yaşadım ki şu noktaya geldim:

Zorlu kısmı 2011’de yaşadım, sefasını sürmek 2012’ye nasip oldu. Bu yazı da benim için 2012’nin ilk itirafı sanırım.

Bu itirafı neden yaptığıma gelince...

Hayatım boyunca ne yapmam gerektiğinin farkındaydım ama çoğu zaman yapmadım. Çünkü bazı gerçekle başa çıkmak bana zor geldi. Belki de hayal kırıklıklarımın üstünü örtmek görmezden gelmek istedim.

Ama öyle değilmiş iste. Düşündüğün ve inandığın şeyler için savaşmak, çaba sarf etmek gerekiyormuş. Yaşamda üç kelime belirleyici rol oynuyormuş:

Farkındalık, hedef ve hareket...

Gel yapman gerekenleri görmezden gelmeyi bırak, hedeflerini koy ve harekete geç Sezin dedim, kendime...

İşte ben 2012 ‘ye böyle başladım. 2012’de her şey gönlünüzce olsun, mutlu seneler.

İşte yeni yıl dileklerim

Herkesin istedikleri kendine ben istemediklerimi yazıyorum.



* Kendi yapamadıklarını başkalarının yapmasına dayanamayanlardan...

* Ayranı yok içmeye tahterevanla gezmeye gidenlerden...

* Narsist ve gamsız insan tiplerinden...

* Başkalarının mutsuzluklarından keyif alıp, malzeme çıkaranlardan...

* Erol Köse’yi eleştirip, bundan aslında keyif alıp Erol Köse’liğe soyunanlardan...

* İktidarda kim varsa ya da kim güçlüyse, onun yancısı olanlardan...

* Üç kuruşluk parasıyla, beş kuruş hava atanlardan..

* Olduğu gibi olmayıp, göründüğü gibi de olmayanlardan..

* Bir baltaya sap olamayanlardan...

* Oturduğu yerden fetva verenlerden...

* Sevmek, sevilmek nedir bilmeyenlerden...

* Hep kendisinden bahsedenlerden, ben şöyleyi- mcilerden...

* Dinin, inançları başka şeylere alet edenlerden...

* İnsan kullananlardan...

* Dedikoducu- lardan...

* Enerji emen, negatif insanlardan...

* Kendisi bir şey üretmeyip, üretene, en azından çabalayana laf edip kulp takanlardan...

* Armudun sapı, üzümün çöpücü diyenlerden...

* Sürekli ‘Bak kilo verdim fark etmedin mi?’ deyip, seni de yalanına alet edenlerden...

* Hobisi, başkalarının hayatını gözlemlemek olanlardan...

* Hayattan keyif almayı bilmeyenlerden...

* Sadece iyi gün ya da sadece kötü gün dostu olanlardan... Tanrım beni koru!

Erkekler için hayatın şifresi

Erkeklere en büyük iyiliği “Hayatınız Seçtiğiniz Kadındır” yazısı ile Ahmet Altan yapmış.

Gel gör ki burnunun dikine giden erkek milleti bu yazıyı ciddiye almıyor.

Erkekler için hayatın şifrelerini vermiş ama kimse bunun farkında değil.

Onlar Amerika’yı yeniden keşfetme çabasındalar!

Yazıdan alıntı yapacak olursam;

“Bir erkeğin düşünsel yeteneği estetik birikimleri ne olursa olsun, hayatta durduğu kat, içine doğduğu kattır. Tanıdığı ilk kadının, annesinin onu bıraktığı kat.

Birlikte olduğunuz kadın değiştiğinde, değişen yalnızca bir kadın değildir. Hayatın neredeyse bütünü değişir. Bir başka kata, bir başka bahçeye geçersiniz. Orada her şey farklıdır. Dinlediğiniz müzik, okuduğunuz kitap, yediğiniz yemek, gittiğiniz yerler, buluştuğunuz arkadaşlar hatta taktığınız kravat bile değişir.

Zevkli bir kadına rastlarsanız zevkiniz,

bilgili bir kadına rastlarsanız bilginiz,

esprili bir kadına rastlarsanız espriniz,

zeki bir kadına rastlarsanız zekanız gelişir..

Yeni huysuzluklar, kaprisler, kavga nedenleri, acılar da öğrenirsiniz..

Kadının durduğu kat

Bir erkeği hayatın içinde kadınlar gezdirir, hayatın katları arasında kadınlar dolaştırır. Hayatın hangi katında durduğunuzu yanınızdaki kadının durduğu kat belirler..

Hayatınız seçtiğiniz kadındır! Bir kadın değil, bir hayat seçersiniz çünkü...”

Ahmet Altan

* * *

Ben de bu yüzden yani erkeklere hayatlarını seçme şekillerine yardımcı olsun diye henüz sayısı çıkartılmamış kadın türlerini yazmaya karar verdim.

Erkekler daha basitler. Otursan ayrıştırmaya çalışsam 3-4 konu başlığı var. Kadınları kategorize etmeye çalış, yaz yaz bitmez.

Artık her hafta biraz kadınlardan, hemcinslerimden bahsedeceğim.

Aşk acısı çekme şekline göre kadınlar,

Saç rengine göre kadınlar yani hangi renge boyattığına göre demek daha doğru olacak sanırım.

İçtiği içkiye göre kadınlar,

mesleklerine göre kadınlar vs...



