Disneyland’ın Büyülü Dünyası biletlerini geç kalmadan alın!

Disneyland Macerası “Disney on Ice” ilk kez İzmir’e geliyor. Mickey Mouse, Minnie Mouse ve dostlarının Disneyland’da geçirdikleri renkli bir macerayı konu alan bu çok özel buz gösterisi 2010-11 Avrupa turu kapsamında İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’e de geliyor.

Kaçırılmaması gereken bir Disneyland deneyimi olan gösteride Disney’in; İnanılmaz Aile, Alice, Karayip Korsanları ve Oyuncak Hikayesi’nde Buzz Işıkyılı gibi Disney karakterlerini de buz sahnesinde izleyebileceksiniz.



Kötü Kraliçe

Gösterinin konusuna gelince; Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy ve Pluto artık bir değişikliğin zamanı geldiğine karar verip, Disneyland’da evsahibi olmak yerine bu defa kendileri Disneyland’a gitmek üzere bir plan hazırlıyorlar. Maalesef bu arada “Kötü Kalpli Kraliçe”nin başka planları var ve Minnie’nin parmağını, dönen bir tekerleğe sıkıştırarak sihirli krallığı 100 yıllık bir uykuya sürüklüyor, hem de olanlardan habersiz Donald’la birlikte! Mickey, Pluto ve Goofy seyircilerin yardımıyla neler olduğunu, Minnie ve Donald’ın yardıma ihtiyaçları olduğunu fark ediyorlar. Sonrasında, “İnanılmaz Aile”den destek alıyorlar. Ve böylece bütün kahramanlar cesurca Kötü Kalpli Kraliçe’nin peşine düşüp, yine seyircinin yardımıyla Minnie ve Donald’ı uykularından kurtararak sihirli krallığı kurmak için gerekli olan sihri yeniden oluşturuyorlar. Sonunda Disneyland bir kez daha dünyadaki en mutlu yer oluyor.

Anne-babaların da zevkle izleyeceği bu gösteride çocukların boy problemi yükseltici minderle çözülüyor. 2 yaşından küçükler için uygun olmayan gösteride tüm çocuklar bilete tabi. Çizgi film sever büyüklerden ve Disneyland tutkunu küçüklerden size yer kalmayabilir, bilet alma konusunda elinizi çabuk tutun.

Tarih: 20-24 Ekim 2010

Mekan: Halkapınar Spor Salonu Atatürk Spor Kompleksi

Fiyat: 112.00 TL-100-75 TL-78.50 TL-61.50 TL-44.75 TL-28.00 TL

Toplu satışlar için grup indirimi var. Toplu satış indirimi telefonu: 0212 219 83 19

www.biletix.com ve www.ict-turkey.com

Yeni İnternet yasağımız hayırlı olsun!

Youtube yasağından sonra şimdi de Vimeo.com yasaklandı! İzdivaç programları, evliymiş gibi yapılan evlilik programları serbest; Vimeo ve Youtube yasak! Siteye girmeyi denediğinizde “Koruma tedbiri kapsamında bu internet sitesi (vimeo.com) hakkında verilen karar uygulanmaktadır” ifadesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz.

Youtube’a da erişimin 3 yıldır engelli olması büyük tartışmalara neden olurken bir başka video paylaşım sitesine engel gelmesi yakında pek çok siteye de engel geleceğinin habercisi. Türkiye’de yaklaşık 10 bin yasaklı site var. Dünyada; “Türkiye’de İnternet sansürü var mı yok mu?” tartışılsın, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı video paylaşım sitelerini bir bir yasaklasın. Video sitelerine gireceğinize; evlilik programları izleyin siz de! Çok yakında facebook, twitter gibi sosyal ağ sitelerine de yasak gelir, o zaman daha güzel olur.