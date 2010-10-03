Disneyland’ın Büyülü Dünyası biletlerini geç kalmadan alın!

Disneyland Macerası “Disney on Ice” ilk kez İzmir’e geliyor. Mickey Mouse, Minnie Mouse ve dostlarının Disneyland’da geçirdikleri renkli bir macerayı konu alan bu çok özel buz gösterisi 2010-11 Avrupa turu kapsamında İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’e de geliyor.
Kaçırılmaması gereken bir Disneyland deneyimi olan gösteride Disney’in; İnanılmaz Aile, Alice, Karayip Korsanları ve Oyuncak Hikayesi’nde Buzz Işıkyılı gibi Disney karakterlerini de buz sahnesinde izleyebileceksiniz.
Kötü Kraliçe
Gösterinin konusuna gelince; Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy ve Pluto artık bir değişikliğin zamanı geldiğine karar verip, Disneyland’da evsahibi olmak yerine bu defa kendileri Disneyland’a gitmek üzere bir plan hazırlıyorlar. Maalesef bu arada “Kötü Kalpli Kraliçe”nin başka planları var ve Minnie’nin parmağını, dönen bir tekerleğe sıkıştırarak sihirli krallığı 100 yıllık bir uykuya sürüklüyor, hem de olanlardan habersiz Donald’la birlikte! Mickey, Pluto ve Goofy seyircilerin yardımıyla neler olduğunu, Minnie ve Donald’ın yardıma ihtiyaçları olduğunu fark ediyorlar. Sonrasında, “İnanılmaz Aile”den destek alıyorlar. Ve böylece bütün kahramanlar cesurca Kötü Kalpli Kraliçe’nin peşine düşüp, yine seyircinin yardımıyla Minnie ve Donald’ı uykularından kurtararak sihirli krallığı kurmak için gerekli olan sihri yeniden oluşturuyorlar. Sonunda Disneyland bir kez daha dünyadaki en mutlu yer oluyor.
Anne-babaların da zevkle izleyeceği bu gösteride çocukların boy problemi yükseltici minderle çözülüyor. 2 yaşından küçükler için uygun olmayan gösteride tüm çocuklar bilete tabi. Çizgi film sever büyüklerden ve Disneyland tutkunu küçüklerden size yer kalmayabilir, bilet alma konusunda elinizi çabuk tutun.
Tarih: 20-24 Ekim 2010
Mekan: Halkapınar Spor Salonu Atatürk Spor Kompleksi
Fiyat: 112.00 TL-100-75 TL-78.50 TL-61.50 TL-44.75 TL-28.00 TL
Toplu satışlar için grup indirimi var. Toplu satış indirimi telefonu: 0212 219 83 19
www.biletix.com ve www.ict-turkey.com
Yeni İnternet yasağımız hayırlı olsun!
Youtube yasağından sonra şimdi de Vimeo.com yasaklandı! İzdivaç programları, evliymiş gibi yapılan evlilik programları serbest; Vimeo ve Youtube yasak! Siteye girmeyi denediğinizde “Koruma tedbiri kapsamında bu internet sitesi (vimeo.com) hakkında verilen karar uygulanmaktadır” ifadesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz.
Youtube’a da erişimin 3 yıldır engelli olması büyük tartışmalara neden olurken bir başka video paylaşım sitesine engel gelmesi yakında pek çok siteye de engel geleceğinin habercisi. Türkiye’de yaklaşık 10 bin yasaklı site var. Dünyada; “Türkiye’de İnternet sansürü var mı yok mu?” tartışılsın, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı video paylaşım sitelerini bir bir yasaklasın. Video sitelerine gireceğinize; evlilik programları izleyin siz de! Çok yakında facebook, twitter gibi sosyal ağ sitelerine de yasak gelir, o zaman daha güzel olur.
İzmirli olmak, İzmir’de yaşamak
- Sokakta tanıdık yüzler görme ihtimalinin yüksek olmasıdır.
- Şehir dışına çıktığınızda “Siz İzmirli misiniz?” diye sorulması, evet dediğinizde “Belli” cevabını almaktır.
- Geç kalma lüksünüzün olmasıdır. Siz geç kalmazsanız muhakkak birileri kalacaktır.
- Neredeyse her köşe başında bir simitçi ya da yakınlarda bir yerde bir simit fırınının olmasıdır.
- “Simit”e “gevrek”, “çekirdek”e “çiğdem”, “mısır”a “darı”, “incir”e “yemiş”, “gelincik”e “lale”, “misket”e “meşe”, “beyaz leblebi”ye “nohut” demektir.
- “Boyoz” yemeyeli 3-5 sene olmasıdır.
- Denizinin kız, kızının deniz kokması; sokaklarının hem kız, hem deniz kokmasıdır.
- Alsancak’ta şöyle bir yürüdünüz mü dergi kapağından fırlamış gibi insanlar görmenizidir.
- Şu tiyatro gelse, bu konser olsa da gitsek demek, İzmir’e geldiklerinde de vakit bulup gidememektir.
- En uzun ya da en sık yaz tatili yapabilmektir.
- Çeşme’nin, Kuşadası’nın, Foça’nın yakın olmasıdır. Sabah gidip bir denize girip akşama eve dönmenin zor olmamasıdır.
- Laventen’i, Musevi’si, Müslüman’ı aynı şehirde huzur içinde yaşamaktır.
- Muammer Bey’in gözdesi Karantinalı Despina’nın da, Fethullah Gülen’in de merkez vaizi olarak İzmir’de yaşamış olmasıdır.
- Dışarı çıkmaya karar verdiğinde, nereye gitsek diye düşündüğünde, gidilecek yeni bir yer bulunamaması, hep aynı mekanlara gitmektir.
- Vapur sefası yapmaya bayılmak ama yapmamaktır.
- Buçuğu icat edip 35.5’lu olmaktır.
- Türkiye geneli “evet” dese de her daim “hayır” diyecek olmaktır.
- İzmir’de yaşamak “Demokrasinin Kalesi”nde yaşamaktır. İzmirli olmak da hep bir ayrıcalıktır.