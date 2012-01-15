Enerji Tasarrufu için % 50 indirim!

Enerji konusu, gündemimizde giderek daha fazla yer almaya başlayan bir fenomen haline geliyor. Dünyayı etkileyen birçok siyasi gelişme ile birlikte, büyük devletlerin bu ortamın kralı benim tarzındaki çıkışları, Ortadoğu’da hiç bitmeyen gerginlikler, hep enerji kaynakları üzerinde oynanan ve giderek içinden çıkılmaz hale gelen satrancın bir parçası.

Geçtiğimiz günlerde 3.Ulusal Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı gerçekleştirildi. Bu etkinliğe katılan Sayın Başbakanımız Tayyip Erdoğan, beyaz eşya üretici derneği yöneticileri ve ünlü işadamları ile bir araya gelerek, ülkemizde kullanılan tüm beyaz eşyaları n ‘A üç artı‘ özelliğine sahip olması ile Türkiye’ye yeni bir Keban Barajı kazandırmanın sağlanmış olacağını belirterek konunun önemini bir kez daha vurguladı.

Enerji üretmenin en ucuz yollarından birisi de, gereksiz enerji tüketmeden, daha verimli enerji kullanan teknolojilere sahip ev cihazları kullanarak tasarruf sağlamaktır.

Hedefimiz enerjiyi daha verimli kullanarak olmalıdır. Böylelikle yüz binlerce ton kömür ve petrolün daha az yakarak hem çevre ve hava sağlığına büyük bir katkı sağlamış, hem de ülkemizin her sene petrole ve enerji ye ödediği kaynakları azaltmış oluruz. Sanayicisinden, ev halkına kadar herkesin konuya katılımı ve bilinçlendirilmesi ile olabilecek bir şey bu.

12-13 Ocak’ta düzenlenen 3. Enerji verimliliği sempozyumunda bizleri daha da yakından ilgilendiren bir gelişme oldu. Bir araya gelen Türki-ye’nin en büyük beyaz eşya üreti- cileri, ünlü markaları ‘Enerji Verim-gliliği’ne dikkat çekmek amacıyla, yüksek tasarruflu tüm “A artı” ürünlerinde % 50’ye varan indirimleri başlatarak, şubat sonuna kadar sürdürme sözü verdiler. Beyaz eşyalarını değiştirme fikri olanların acele etmeleri ve elektiriği verimli kullanan cihazları seçmelerini öneririm.

Çok merak ediyorum...

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’dür. Neden Gazeteciler değil de “Çalışan Gazeteciler Günü” diyorsanız, gelin size anlatayım.

1961 yılında gazetecilerin çalışma haklarında önemli iyileştirmeler getiren 212 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesi üzerine, 9 gazete sahibi, yasayı protesto etmek için 3 gün boyunca gazeteleri yayımlamama kararı almışlar. Bu gelişme karşısında, gazeteciler 10 Ocak 1961 günü haklarına ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak amacıyla sendika binası önünde toplanarak Vilayet’e kadar yürüyüş yapmışlar. Daha sonrada patronların boykot kararı karşısında, Sendika’nın öncülüğünde, 11-12-13 Ocak 1961 tarihlerinde BASIN adıyla kendi gazetelerini yayımlamışlar.

O tarihten sonra 10 Ocak, “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanmaya başlanmış. 1971 yılındaki 12 Mart müdahalesinden sonra ise çalışanların hakları ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara tepki olarak 10 Ocak, “Bayram” olmaktan çıkarılıp ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak anılmaya başlanmış.

Her şeye rağmen mesleğini icra etmeye çalışan basın olmasaydı halimiz ne olurdu bir düşünsenize? Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan olaylardan sadece gazeteciler sayesinde değil tüm Basın- Yayın organları aracılığıyla çok kısa bir süre sonra haberdar oluyoruz. Gerçi bazen kendi kendime düşünmüyor değilim dünyadan ve dönen dolaplardan bi haber yaşasaydım daha mı mutlu olurdum diye...

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’dür. Bu gününde amacı, basın organlarının yayın yapma ve halka bağımsızca haber verme özelliğine dikkat çekmektir. Tüm gazeteci arkadaşları kutlarım. Zor meslek, içeriye atılma riski bile içeriyor!

Güzel haberler...

* İlginç şarkıları ve tarzıyla dikkat çeken 24 yaşındaki İzmirli müzisyen Can Bonomo, Türkiye’nin 2012’deki Eurovision temsilcisi oldu. Kamuoyunun aylardır gündemini meşgul eden “Eurovision’a kim gidecek?” sorusunun yanıtının İzmirli genç bir müzisyen olması heyecan verici. 57’nci düzenlenecek olan şarkı yarışması 22-26 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak.

Kötü haberler...

* İzmir Ege Serbest Bölgesi’nin (ESBAŞ) kurucusu ve işleticisi Kaya Tuncer vefat etti. İzmir’de çocukların kaynaşması için Uzay Kampı Türkiye’yi kuran, dünya çocuklarını şehrimize getiren, antika otomobil tutkusu ile tanınan Tuncer, 20 bin kişiye iş fırsatı yaratarak İzmir’e büyük katkı sağlayan iş adamlarımızdandı. Allah rahmet eylesin, İzmirlilerin başı sağ olsun.

* Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşmasında Hapisteki Gazeteci sayısı acısından Türkiye’nin dünya ikincisi olduğunu açıkladı. Hukuk bir gün herkese lazım olur, ona göre kullanın! Daha ne diyeyim....





