MUTFAK GİRİT

Üç yıla yakın zamandır sağlıklı ve lezzetli beslenmek isteyenlerin vazgeçemedikleri, Alsancak’ın en güzel caddelerinden Mustafa Bey üzerinde yer alan, kendinizi evinizde hissedeceğiniz şirin bir mekan Mutfak Girit. Sokağa bakan çiçekler ve yeşillikler içinde minik bir de bahçesi var.

“Dünyanın en basit ama en sağlıklı mutfağı” olarak nitelenen Girit Mutfağı’nın en seçkin örneklerinin sunulduğu bu şirin ve şık restoranda yemeklerin tümü A kalite zeytinyağı ile hazırlanıyor. İzmir civarından günlük toplanan taze otlar, Tire’nin meşhur yoğurt ve peynirleri, İzmir’de bulunabilecek en taze sebzeler, Ödemiş’in meşhur sarı patatesi, mönüyü benzersiz kılan diğer unsurlardan. Doğal olmayan hiçbir malzemenin ve katkı maddesinin içeri giremediği Mutfak Girit’te, tüm yemekler günlük hazırlanıyor.



İki mönüsü var

Yemekler arasında seçim yapmak gerçekten çok zor. Çünkü tüm yemekler eski anane yemeklerimizi hatırlatır, her biri birbirinden leziz. Yazlık ve kışlık olmak üzere iki farklı mönüleri var. Pazarda görebileceğiniz, mevsiminde yetişen her otu, sebzeyi burada zeytinyağlı olarak bulabilirsiniz. Kış mönüsünde şevketi bostan, arapsaçı, radika, cibes, turp otu, ısırgan otu ve diğer mevsim otları ile haftanın belirli günlerinde ev tarhanası ile yapılan tarhana çorbası, düğün çorbası, yayla çorbası, keşkek gibi spesiyaliteleri de sunuyorlar.

Üç yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen gerek İzmir’den gerekse şehir dışından epeyce bir müdavimi var. Formunu korumak isteyen, sağlıklı beslenmek isteyen ama lezzetten de ödün vermeyen iş adamlarını/iş kadınlarını öğle yemeği yerken burada görmeniz mümkün. Ayrıca fast-food beslenmeye karşı çocuklarını küçük yaşta Akdeniz tipi beslenme alışkanlıkları ve sebze diyetleriyle tanıştırmayı arzulayan anneler de müşterileri arasında.



Ev davetleri için ideal

Özel davetler için sipariş kabul ediliyor. Böylelikle evinizde vereceğiniz bir davetin bir anda Mutfak Girit’in lezzet şölenine dönüşmesi mümkün. Ayrıca açılış kokteylleri için yine özel konsept geliştirip servis hazırlıyorlar.

Uzun yıllar finans sektöründe görev yaptıktan sonra tamamen farklı bir alanda çalışmak, kendi işini yapma isteği duyan Huriye Bakay, çok güzel yemek yaptığı için çevresinin de ısrarı ile Mutfak Girit’i açmış. Her zaman konuklarını güler yüzüyle karşılayan Huriye Hanım, herkesle tek tek ilgileniyor, sohbet ediyor, kendinizi evinizdeymiş gibi hissettiriyor.

İzmirlilere gerçek anlamda Girit Mutfağı’nı tanıtmak için yola çıkan Mutfak Girit, aynı konsepti işleyen birçok yeni mekânın açılmasına öncülük etmiş durumda. Yaz aylarında Çeşme’ye gelip bir şube açma ihtimalleri de var.





Ne yemeli?

Dünyanın en güçlü antioksidanlarından ısırgan otu, su teresi, kuzu kulağından oluşan narlı-peynirli salata, karışık otlardan yaptıkları ot kavurma, kabak sıyırma, kereviz, patlıcan silkme, lahana sarması, yaprak sarması, patlıcan biber dolması, köz biberli ya da kuzu kulaklı yoğurt, etli yemeklerden, şevketi bostan ve arapsaçını denemenizi tesviye ederim. Genelde dana etiyle pişirilen fakat daha hafif olduğu için tavuk eti ile yaptıkları keşkeki deneyebilirsiniz. Mevsiminde enginar yemenizi öneririm.

Çay saatleri için leziz kurabiyeler, kekler, çörek ve börekler bulabilirsiniz. Grup yemekleri düzenleyebilir ve özel günleriniz için toplu sipariş verebilirsiniz.





Fiyatlar

Etli yemekler: 12 TL

Zeytinyağlı yemekler: 7 TL

3 çeşit karışık tabak: 10 TL

4 çeşit karışık tabak: 12 TL

Yoğurtlu mezeler: 5 TL

Salatalar: 7 TL

Tatlılar: 4 TL

İçecekler: 2,5 TL

Çaylar: 1,5 TL

Alkol yok.





İşin sırrı

Günlerden bir gün, II.Abdülhamit döneminde Girit Adası’na bir doktor atanmış. Aylar geçmiş, kapısını çalan olmamış. Doktor, bunun nedenini araştırmaya başlamış. Bakmış halk dağ-bayır ot toplayıp yemek yapıyor, sofrasından zeytinyağını eksik etmiyor, işin sırrını çözmüş. İstanbul’a telgraf çekerek, “Padişahım burada herkes kendinin doktoru, beni buradan alın” diye istekte bulunmuş.





Kimler geliyor?

Milletvekilleri, Sedat Ergin, Deniz Baykal, Mehmet Tantürk, İlber Ortaylı, Doğan Hızlan, Sanem Kardıçalı.



Ne zaman gitmeli?

Hafta sonları, hafta içi öğle yemeklerinin vazgeçilmez adresi; 12:00-15:00 arası en yoğun olduğu zamanlar. Şehir dışından gelen, zeytinyağlı yemeklerin özlemini çeken misafirleri ağırlamak için biçilmiş kaftan. Akşam yemeklerinde ise daha çok evlere servis hizmetiyle bayanların can kurtaranı durumunda. Tabii yaz aylarında bekar kalan İzmirli beylerin en gözde mutfağı da diyebiliriz. Pazar günleri hariç 11:30-20:30 arası açık.



Duvarlarını ödüllü tablolar süslüyor

Akdeniz Mutfağı’nın en basit, en temel ve en sade mutfağının İzmir’deki temsilcisi Mutfak Girit, Girit’i anımsatan orijinal duvar resimlerinin bulunduğu yalın bir dekorasyona sahip. Duvarları, “Akbank Yılın Genç Ressamı Ödülü”nü almış olan Ressam Betül Güney’in yaptığı resimler ve tabaklarla süslenmiş. Tablolarda daha çok adalar, Akdeniz görüntüleri ve Alsancak sokaklarında kafelerde oturan insanlar resmedilmiş. Çerçeveler ise maviye boyanmış, kenarlarına Akdeniz’in simgesi begonviller yapılmış. Minik masalar kareli örtülerle süslenmiş, sandalyeler özel dikim minderlerle yumuşatılmış. Dekorasyondaki her ayrıntı Akdeniz’i, Girit’i, Ege adalarını hatırlatmaya ve sizi şehrin keşmekeşinden kurtarmaya yardımcı olmak üzere düşülmüş.



Slow Food nedir?

Mutfak Girit, sektörde prestij simgesi olarak kabul edilen uluslararası Slow Food üyeliğine de sahip. İzmir’de Slow Food üyeliğine layık görülen iki restorandan bir tanesi.

Slow Food, hızlı yaşam ve yerel yemek geleneklerinin kaybolmasına karşı bir tepki ve bilinçlendirme hareketi. İlk olarak 1989’da İtalya’da Carlo Petrini tarafından başlatılan Slow Food, New York’tan İtalya’ya, Yeni Zelanda’dan Almanya’ya dünyada 80 bini aşkın üyeye sahip. Slow Food’un bütün faaliyetleri “tat alma hakkı” ilkesine dayanıyor. Sadece doymanın değil lezzet almanın da bir insan hakkı olduğunu savunan uluslararası hareketin simgesi, yavaşlığın timsali olan sümüklüböcek. Modern dünyanın takıntısı olan hıza; koklayıp tat almak için fazla sabırsız, az önce yedikleri şeyin ne olduğunu hatırlamak için fazla açgözlü olan insanların kargaşasına ve huzursuzluğuna karşı bir tılsımı anımsatıyor.