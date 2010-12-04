Sicimoğlu ile Peru ve Ödüllü Sevilen Şarapları Degüstasyonu

İzmir’de bir yıldır devam eden “Art 10 Fikir Atölyeleri ve Teras Söyleşileri”nde ilk dönem farklı dünya medeniyetlerini ele aldığı keyifli ve eğlenceli söyleşileri, atölye mutfağında katılımcılarla birlikte hazırladığı ülke içkileri ve müzikleriyle İzmirlilere “hastasıyız” dedirten Ayhan Sicimoğlu en çok ilgi gören isimlerden.

Benim de birkaç kez katılma şansı bulduğum bu söyleşilerden aldığım keyfi anlatmam imkansız, ancak yaşanması lazım demekle yetiniyorum. Bu çok özel atölye çalışmasının en büyük özelliklerinden biri de “butik” olması; maksimum 25-30 kişilik sınırlı sayıda katılımcıyla yapılması.

Yeni dönem atölyesine yoğun istek üzerine Küba ile başlayan “Sicimoğlu ile Art 10 Seyahat Atölyesi”, 7 Aralık’ta Peru ile devam ediyor. Üstelik bu kez Sevilen İsabey Bağ Evi’nde, “Ödüllü Sevilen Şarapları”nın degüstasyonu da yapılacak. Çok renkli bir kişilik olan Sicimoğlu, Peru’yu anlatırken ülkenin tarihi değerlerine, turistik mekanlarına, müziklerine, yeme-içme kültürüne uzanan keyifli bir yolculuğa çıkacak. Sicimoğlu, ülkenin milli içkisi Pisco Sour’u kendi elleriyle yapıp, katılımcılarına öğretecek. Sonrasında ülkeye özgü tatlar, kanepeler eşliğinde Pisco Sour degüste edilecek.





CD’sini de imzalayacak

Kendi içinde butik olmasının yanı sıra birçok imkanı bir arada sunan Atölye’de ayrıca D&R’ın açtığı stantta Sicimoğlu, katılımcıları için “Friends & Family” adlı CD’sini de imzalayacak. Peru’yu Lima’dan Cusco’ya, Machu Picchu’dan Paracas’a adımlarken, “Pisco Sour” yapmak, ülkeye özgü lezzetli tatlar ve kanepelerle Peru müzikleri eşliğinde “Ödüllü Sevilen Şarapları”nı tadarak, İsabey Bağ Evi’nde şömine başında keyifli bir ortamda 7 Aralık Salı günü saat 19.00’da Ayhan Sicimoğlu ile buluşmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat.

On-Art Danışmanlık Ltd. Şti.

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Zaman kendinin yalancısıdır

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya dışında yaşam olabileceğine dair bugüne dek elde edilmiş en önemli bilimsel bulguyu açıkladı. Yeni bir yaşam şekli keşfettiklerini duyurdular. “Uzayda hayat var mı?” sorusu yanıt buldu. Arseniği temel moleküllerinde bulunduran bir mikrop keşfettiler. Bir de Wikileaks olayı var tabii. Wikileaks henüz keşfetmediklerimizi değil de bilmediklerimizi ortaya çıkardı. Dünya bu gizli belgelerle sarsılmaya devam ediyor. NASA ve Wikileaks sayesinde dünün doğruları bugünün yanlışları artık. Zaman gene kendi kendini yalanlamaya devam ediyor.

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