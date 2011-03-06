Ümran Baradan’ı kaybettik

İzmirli dünyaca ünlü resim ve seramik sanatçısı Ümran Baradan hayatını kaybetti. Baradan hayatı boyunca önemli işlere imzasını attı. 1970 yılında Dallas SMU Üniversitesi eğitimcileri şeref üyeliğine, 1989’da da Uluslararası Sanatçılar Derneği New York Başkanlığınca şeref üyeliğine seçilmişti. 1994’te Uluslararası Kadınlar Finlandiya Başkanlığınca 20. Asrın Başarılı 100 Kadını arasına Türkiye’den seçilen Baradan, Uluslararası Kadınlar Dayanışma Birliği’nin Genel Başkanlığı’nı da yapmıştı.

Geçen sene Kemalpaşa Çiniliköy’deki Çinili Köşk ve Konak Varyant’taki Çocuk Müzesi’nin yer aldığı taşınmazları, müze ve eğitim amaçlı kullanılmak şartıyla Konak Belediyesi’ne bırakmıştı. Ümran Baradan ayrıca ünlü gazeteci, Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar’ın da kayınvalidesiydi.



Eserleriyle anılacak

Böylesine değerli bir sanatçıyı kaybettiğimiz için üzgünüm. Ümran Baradan tarafından İzmirlilere bağışlanan “Ümran Baradan Güzel Sanatlar Müzesi” ve “Çocuk Müzesi”ne gittikçe onu hatırlayacağım. Arkasında İzmir için önemli müzeler bırakarak bizlere veda etti. Başımız sağ olsun...



Caz tutkunlarına armağan: 18. İzmir Avrupa Festivali

Filiz Eczacıbaşı Sarper’in başkanlığında İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkısı, İzmir İtalyan Konsolosluğu, Avusturya Kültür Ofisi, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İzmir Goethe Enstitüsü, İstanbul Polonya Başkon-solosluğu ve Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlediği 18. İzmir Avrupa Caz Festivali başladı.

Açılış gecesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 9. Caz Afişi Yarışması Sergisi ve kokteyli ile yapıldı. Konser öncesinde 18. İzmir Avrupa Caz Festivali’nin afişini belirleyen yarışmanın birincisi Meltem Şahin oldu, eserleri sergilenmeye değer görülen 28 genç grafik sanatçısına da katılım belgeleri verildi.

Dünyaca ünlü caz sanatçılarını İzmir’e getiren, genç yeteneklere atölye çalışmaları ve yarışmalarla destek veren 18. İzmir Avrupa Caz Festivali’ni kaçırmayın.



Şampiyondan İzmir’de seminer

Köpeklerde çeviklik sporunun (agility) dünya çapındaki en tanınmış isimlerinden, 2001 Dünya Agility Şampiyonu Jenny Damm, bugün İzmir’de. Türkiye’de ilk kez düzenlenen Çeviklik Semineri’nde yer almak ve köpeğine çeviklik sporunu öğretmek isteyenler, İzmir Köpekli Sporlar Kulübü’nün düzenlediği ve ana sponsorunun Petschoice olduğu bu etkinlikte bir araya geliyor. Organizasyona, farklı şehirlerden ve yurtdışından köpekleriyle birlikte gelecek profesyonellerin yanı sıra, daha önce böyle bir eğitim almamış amatörler de katılabilecek. pati@petfood.com.tr