Başarıyla uygulanmış bir imar planı yok

Büyük oranda teşekkül etmiş bir yerleşmede yapılan her türlü planlamanın uygulama şansı yoktur, çünkü daha baştan yapılan iş yanlıştır.Çağının gerisinde kalmış yapıları Cumhuriyet Dönemi’nin örnek yapıları diye korumaya çalışmanın taassuptan başka sebebi olmasa gerek









Bugün ülkemizde ne yazık ki başarıyla uygulanmış bir imar planı yoktur. Çünkü teşekkül etmiş bölgelerde yapılan her türlü imar planı daha başlangıçtan itibaren uygulama şansı olmayan, kanun istediği için yapılan birer bürokratik yasak savmadır. Büyük oranda teşekkül etmiş bir yerleşmede yapılan her türlü planlamanın uygulama şansı yoktur. Çünkü baştan yapılan iş yanlıştır, boş kalmış birkaç parsele hak kazandırmak için yapılan işlemler, zaten yeteri kadar dolu, altyapısı ve sosyal donatı alanı bulunmayan yerleşmelerde eski yapılanlardan hak transferi yoluyla yeni yapı alanı yaratmaya dönüktür. Yeni yapılan bir imar planıyla mevcut on katlı, her katında dört daire olan bir yapı, kâğıt üzerinde dört kata indirilmekte ve arta kalan yapılanma hakkı bir başka parsele aktarılmaktadır. Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir öneri, on katlı binanın, dört kata indirilmesiyle boşta kalan 24 daire sahibi ne yapacaktır? Bu dairelerin imar planıyla buharlaşması sonucu oluşan maddi kaybını kim karşılayacaktır? Bu hak transferi sonucu yeni bir yapı kurallara uygun olarak yapılmaya hak kazanırken, yeni imar planı sonrası dört kata indirilen yapı kaçak duruma düşmektedir. Her ne kadar kazanılmış haklarını muhafaza ediyorsa da, artık yıkılıp yeniden yapılma şansına veya esaslı onarım hakkına sahip değildir. Ancak basit tamirat yapılabilir, esaslı tamir yapmak isterseniz gayri kanuni yollara başvurmanız gerekecektir.

Arsa üretilmiyor

Bu konuda en önemli faktör, arsa üretiminin yapılamamasıdır. Niçin devletin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra orman idaresi de kadastro çalışması yapmakta ve her ikisi farklılık arz etmektedir? Çok yerde tapu kadastrosuyla orman kadastrosu farklıdır. Tapuya göre maliki olduğunuz arsa, orman alanı çıkabilir. Bu yanlışları düzeltmek için yapılan girişimlere ise bir grup aklı evvel orman alanları talan ediliyor diye karşı çıkar. Bir ülkenin aydın geçinen insanlarının problemlerin devam etmesini istemeleri anlaşılacak iş değildir.

Emir ve komuta

Burada rahmetli İdris Küçükömer’in bir teşhisini dile getirmem gerekecek; “... Türkiye’nin ‘solcuları’ olan devrimci kanat tepeden inmeci, mutlakiyetçi, otoriter bir teşkilatlanmayı savunur, aslında onlar Türkiye’de kapitalizmin gelişmesinin, sivil bir toplumun inşasının önündeki en büyük engeldirler. Bugünkü haliyle onlar, halkın karşısındadırlar; dolayısıyla ‘sol’ u değil, ‘sağ’ı temsil ederler. Buna mukabil İslamcı halk kitleleri üretim güçlerine sahiptirler, gelişmeye ve evrilmeye açıktırlar. Yönetim anlayışları ise adem-i merkeziyetçi olup, çoğulcudur. ‘Sol’ un bu gericiliğine karşın ‘sağ’ın temsilcileri aslında ilericidir...”

İdris Küçükömer hocanın Türk aydınında var olan devlet kavramının kökeni konusunda çarpıcı bir tespiti var; “Kapıkulluğu artık genetik yapıya yerleşmiş; toplumsal alandan çıkıp biyolojik belirlenme düzeyine geçmiş.” Kapıkulluğu bir anlamda emir ve komutaya uymayı ve onun isteği doğrultusunda şiddeti gerektirir. Hâlbuki 600 yıl önce İbn Haldun; “Bedevilikte taassup ve şiddet, hadarilikte ise itidal ve incelik bulunur” diyerek bugün ülkemizin içinde bulunduğu gerçeği dile getirmektedir.

Uygarlık faaliyeti

Mimari, uygar toplumların başarılı olabileceği bir faaliyettir. Şiddet ve taassuptan yana tavır koyan toplumlarda mimariden de söz etmek olanaksızdır. Ülkenin fakirliği nedeniyle yapılmış yüzlerce örneği olan, çağının gerisinde kalmış yapıları Cumhuriyet Dönemi’nin örnek yapıları diye korumaya çalışmanın taassuptan başka bir sebebi olmasa gerek. Benzer bir taassup ise bir kurumun onayına sunulan ve sonra inşaasına başlanan bir yapıya ait tadilat projelerine gösterilen inanılması zor tepkidir. Bir ressamın yaptığı resme daha sonra müdahale ettiğini, üzerinde değişiklikler yaptığını da tespit edebiliyoruz.

Az gelişmişlik hali

Bir güzel sanatlar ürünü olan mimaride böyle bir değişikliğin anlamsız şekilde reddedilmesini, taassup ve otoritenin sarsılması algısı dışında nasıl açıklamak mümkündür? Devleti temsil eden otorite “Biz ne istersek onu yapacaksın” diyebilmektedir. Konuyu yarım yamalak bilenlerin tarifiyle yapı yapmak az gelişmişliğin göstergesidir. Bir sanatçı devletin dayanılmaz ağırlığını hissederse, yarattığından eser diye söz etmek olanaksızdır. Kişilerin bu gibi taleplerine çok sert tepki veren bürokrasi, örneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle yapılan projelendirme çalışmalarında, mimarı bağlayıcı bir hüküm olarak “bitmiş yapı projesi/bir anlam da rölöve” isteyerek, bir yapının yapım aşamasında proje dışı değişiklikler olabileceğini peşinen kabul etmekte ve mimara da bunu bir mecburiyet olarak yükleyebilmektedir. Kapıkulluğunun bu büyüklüğe erişmesi bir toplum için, geleceği için korkutucudur.



İfrat ile tefrit arasındayız

Görüldüğü gibi ifrat ile tefrit arasında gidip gelmekteyiz. Yüz yıllardır toplumumuz bu sıkıntıları az veya çok yaşamaktadır. Doğu toplumları ne yazık ki kapıkulluğundan, ifratla tefrit arasında kalmaktan kendini kurtarıp, demokrasiye, özgür düşünceye, rekabete açılamamaktadır. Zaman zaman kendine duyduğu güven, sert eleştiriler, ağır suçlamalar arasında kaybolmakta, hemen en kolay yol seçilip bir kampın adamı olmakla itham edilmektedir. 2009 Şubat ayında Kadıköy Süreyya Sineması’nın sinema olarak yapıldığını, burada opera oynanamayacağını, olsa olsa küçük operalar, operet gibi oyunların sahnelebileceğini, bu durumun ise İstanbul’a yakışmadığını söyledim. İstanbul’un çok daha prestijli yapılara lâyık olduğunu dile getirdim. O sırada bir seçim propagandasını sürdürüyordum ve bu sözlerim sözde aydın görülen kesimlerce hemen tekzip edildi, cahillikle suçlandım, Süreyya Sineması neredeyse göklere çıkarıldı, sanırsınız Scala’dan ya da Metropolitan’dan bahsediliyor. Çünkü bir kampın adamı olarak görülüyordum. Aradan altı ay geçti, beni tekzip eden köşe yazarlarından birinin 5 Eylül 2009 Pazar günkü yazısında; “... Süreyya sahnesi küçük, sahne arkası yeterli değil, onun için ancak küçük operalar, daha çok da operetler oynanabiliyor...” sözlerini okudum. Bizde bir terim vardır, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Sanırım doğru insan olmanın bir özelliği de doğru söze doğru reaksiyon göstermek olmalı. Son zamanlarda büyüyen taassup gerçek mimarlar için öylesine dayanılmaz hale geldi ki tarifi zor.



12 Ağustos 2009 tarihli köşe yazısında bir yazarımız Ahlat’ı gezdiğini, mimari mirasına hayran olduğunu belirttikten sonra yöneticilere hitaben; “... Aman ne olur, Ahlat’ta beton kullanımını yasaklayın. Zaten Mardin Valisi de Mardin’de beton kullanımını yasaklamak istiyor...” demekte. Oldum olası bu “yasak” sözcüğüne mesafeli olmuşumdur. Akla ve insan doğasına aykırı yasaklar ne yaparsanız yapın yasak olmuyor. Yasaklar o kadar çok insan tarafından çiğneniyor ki yasak olmaktan çıkıyor. Beton gibi çağdaş bir malzemenin kullanımına karşı çıkan yalnızca bir gazeteci olsa, içim gam yemez. Ama sayıları yüzü aşan, mimarlık fakültesinde ders veren pek çok akademisyen, mimar, sanat tarihçisi, arkeolog da aynı düşüncede. Aman beton kullanılmasın! Neden? Beton kullanılırsa ortaya çıkan yapılar veya onarımlar çok kötü oluyor. Beton bir malzemedir, çok eski dönemlerde basit bir şekilde kullanılan, modern çağın geliştirdiği ve seri üretimi kolaylaştıran bir malzeme. Tıpkı taş, tuğla, ahşap gibi bir malzeme. Eğer siz taşı, tuğlayı, ahşabı doğru düzgün kullanmayı becerebiliyorsanız, betonu da kullanmayı becerirsiniz. Yok eğer betonu çağdaş ve örnek bir şekilde kullanamıyorsanız, taşı, tuğlayı, ahşabı da kullanmayı bilmiyorsunuz demektir. Kötü olan ve yanlış kullanılan malzeme değildir. Onu kullanan ve ona hayat veren insanımızın bilgi ve becerisidir. Peki insana sormazlar mı, bunca yıllık eğitim sonrası iş çağdaş bir malzemeyi kullanmaya gelince ortaya çıkan bu rezilliğin sorumlusu kim? Bunca fakültede eğitim görevini üstlenenler, öğrencilere ne öğretiyorlar? Bunca yapı yapan insanımız nereden çıkıyor, kim onlara eğitim veriyor?



