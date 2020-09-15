Yeni Apple Lansmanı Yapıldı

Apple uzun zamandır beklenen lansmanını 15 Eylül tarihinde gerçekleştirdi. Tim Cook’un video sunumu ile başlayan lansman, uzun süredir yeni iPhone serisini bekleyen kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Lansmanda Watch 6 serisi, Apple One abonelik sistemi, iPad ve iPad Air tanıtılırken, yeni iPhone serisinin tanıtımı daha sonraki aylara kaldı.

Lansmanda öne çıkan bazı özellikler ise şu şekilde;



Yeni Apple Watch 6



Kandaki oksijen miktarını ölçme özelliği ile gelen Apple Watch 6 serisi, 4 yeni sensör ile sadece 15 saniyede kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor. Bu oldukça önemli bir özellik, çünkü kandaki oksijen miktarı korona virüs sürecinde önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca yeni Apple Watch 6 el yıkama sürenizi de hesaplayarak sizinle paylaşıyor. Özellikle yaşadığımız Covid-19 ve hijyen konularının çok fazla önemli olduğu bu süreçte bu iki özellik kullanıcılara fayda sağlayan bir yenilik olacak.

Tanıtılan diğer yeni bir özellik ise, yeni Apple Watch fotoğraf çekebilmek için en ideal saatleri de sizinle paylaşabiliyor. Renk seçeneği olarak kırmızı renk alternatifi eklenen seride %20 daha hızlı S6 İşlemci kullanmış durumda. Ekran ise bir önceki nesile göre 2.5 kat daha parlak.

Arayüzlerde, özelleştirilebilir ve renklerini değiştirebildiğiniz memojileri saat arayüzü olarak da kullanabilmeniz mümkün. Lansmanda açıklanan fiyatlar ise; Apple Watch 399$, daha uygun fiyata alabileceğiniz Apple Watch SE modeli ise 275$ olarak tanıtıldı. (S5 işlemci)

Apple Watch 6 serisinin Türkiye satış fiyatları ise; 3799 TL ve 2699 TL (SE).



Apple One

Apple’ın yeni abonelik sistemi olan Apple One; Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple Fitness+ gibi tüm üyelikleri bünyesinde barındırıyor. 30 gün boyunca ücretsiz olan servisin bireysel üyelik seçeneğini sonrasında 14.95$’a kullanmanız mümkün.

iPad & iPad Air



iPad: 550 milyondan fazla satılan iPad’in bu akşamki lansmanında 8. nesil ipad tanıtıldı. Önceki nesile göre 2 kat daha hızlı olan iPad, %40 daha hızlı olan A12 işlemciyi kullanmakta. Apple Pencil’i destekleyen model, saniyede 5 trilyon işlem gücüne sahip. 10.2 inch büyüklüğe sahip iPad 329$’da satışa çıkıyor. Eğitim/öğrenci versiyonu ise 299$ fiyata sahip.



iPad Air: %40 daha hızlı A14 biyonik işlemci ile gelen yeni iPad Air 2360 x1640 çözünürlüğe ve 10.9 inch büyüklüğüe sahip. Liquid retina ekran özelliği ile karşımıza çıkan iPad Air, USB-C bağlantısını kullanacak.

Touch ID teknolojisini kullanan iPad Air, %40 daha hızlı bir güce sahip.12 MP kamera ve 4K video çekebilme özelliğine sahip olan cihaz, saniyede 11 trilyon operasyon gerçekleştirme yeteneğine ile performans ve hız isteyen kullanıcıları mutlu edecek. ABD fiyatı ise 599$.