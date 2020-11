“Kemal Bey’in çıkışları İnce’ye yarıyor”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Saraydan para alıp parti kurmak isteyenler var” çıkışıyla yine gündem yarattı. Siyasi arenada günlerdir CHP konuşuluyor, tartışılıyor ama genel havaya bakıldığında bunların partiye ne kadar yaradığı da bir başka tartışma konusu. Çünkü iddiaların somutlaştırılamaması durumunda zaten eksilerdeki güvenilirliği hepten kaybetme riski var. Dahası, bu gibi çıkışların hedefe konulan isimlere yarama olasılığı da söz konusu. Yani ülke sorunlarını çözüme dönük vaatlerinde sıkça hesap uzmanlığını referans gösteren Kılıçdaroğlu’nun bu gibi çıkışlarında ciddi hesap hataları olabilir. Bunu biraz daha somutlaştıralım. 37. kurultay sonrasında Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılıp yeni parti kuracağının konuşulduğu günlerde CHP’nin önde gelen isimlerine kırgın, küskünlerin tavrı ne olur diye sorduğumda (3 Ağustos 2020 tarihli yazımız) şöyle diyorlardı:

“CHP’de küskün çok ama hepsi Muharrem’in yanında durmuyor ki. Yarın Muharrem İnce parti kursa bu muhaliflerin çoğu yine CHP’de mücadeleye devam edecekler, gitmeyecekler ki. İnce CHP Genel Başkanı olsa bu adamlar beraber çalışır ama CHP’den başka yere giderse bu adamların hiçbiri partiyi bırakıp gitmezler. Yani muhalif olmak demek illa birisinin kurduğu partiye gitme anlamına gelmiyor CHP’de. Parti içerisinde kalıp mücadeleyi gerektiriyor, onun için yeni parti zor. Ha eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi eğer Muharrem İnce ben bu kavgaya devam ediyorum, CHP bana yanlış yaptı deseydi o zaman o yol açılırdı.”

Yani İnce’ye kızanlar, eleştirenler nedeniyle CHP’nin içerisinden gidip onun yanında duran ya da durabilecek ciddi kadrolar pek söz konusu değildi.

Aynı isimlerle Kılıçdaroğlu’nun “Saraydan para alıp parti kurmak isteyenler var” iddiası nedeniyle dün yine konuştum ve aynı soruyu bir kez daha sordum. Yanıt şuydu:

“Bu gibi çıkışlar Kemal Bey’in aleyhine işliyor. Dolayısıyla, şimdi görüntü her gün değişebilir. Zaten Muharrem İnce’nin şu an açıkladığı kadroda milletvekili, partili yok, hepsi tamamen dışarıdan. Belli ki onları saklı tutuyor. Herhangi bir şekilde parti kurulmazsa onlara bir zarar gelmesin diye düşünüyor. Muharrem İnce partiyi kurmadan, parti kuruluşlarını belli illerde tamamlamadan milletvekilleri saf almazlar ama el altından temasları vardır. İnce’nin yanında yer alacak milletvekilleri sayı olarak az olmakla beraber var ama yarın öbür gün CHP içerisindeki rahatsızlıkla büyür ve sayı çoğalabilir. Çünkü herkes görüyor, partide çıkış yolu kalmadı. Bir dahaki dönem Kemal Bey’in kendisini yazmayacağını düşündüğü ya da parti büyümüyor, her yerden eleştiri yağıyor deyip morali bozulanlar İnce ile beraber gidebilir. Ama Genel Başkan’a yakın olanlar Merkez Yürütme’de yer alanlar, grup başkan vekilleri, yani Kemal Bey’in tuttuğu kişiler elbette yerlerinden kıpırdamazlar. Çünkü yüzde 15-17 olsun, bizim olsun diyen mantık var, o mantık ayrılmaz oradan.”

Kılıçdaroğlu’nun çıkışları İnce’ye yarıyor yani?

“Aynen öyle... Kemal Bey’in çıkışları İnce’ye yarıyor çünkü herkes tepki verdi. Kemal Bey hatalı davranıyor. Kemal Bey’i destekleyenler dahi yanlış diyor artık. Sadece yanı başındaki yakın çevresi yanlış diyemiyor, ne derse alkışlıyorlar. Ama Muharrem İnce yeni parti için kararlı gözüküyor, bundan dönüş olmaz. Ve Muharrem İnce gitgide potansiyel olmaya başladı çünkü toplumda kızanlar, ona oy vermem diyenler vardı, onlar Kemal Bey’in bu yaptıklarından sonra ağır ağır yumuşayacaklar, bir kısım yumuşadı bile.”

Kemal Bey farkında değil mi bunun?

“O Muharrem İnce’yi bir an evvel partinin dışına atmak istiyor. Çıkışlarının yarayıp yaramadığını hesaplamıyor ki nasıl olsa parti benim, muhalefet partisi yüzde 17 de alsa burada liderim diyor. Yani Muharrem İnce’yi ciddiye almıyor. Sürekli ayağına basıyor istifa etsin diye, o da etmiyor. Ama bir daha basarsa ipleri koparacağını Muharrem İnce çok net söyledi. O bakımdan, yarın öbür gün parti içerisinde nasıl bir olay gelişir, ne olur onu bilemeyiz...”

Özetle; Kılıçdaroğlu “ince” ve zor hesap sürecinde kritik virajda. Çünkü hesap hatalarının hem teşkilatta, hem seçmeninde kırgınlık, küskünlük dozajını daha da tetikleme olasılığı söz konusu...