Evinizde keyifli yaşam alanları yaratmak ister misiniz?

Koronavirüs mekânsal ihtiyaçlarımızda da köklü değişiklikler yarattı. Okulların kapandığı, süresiz evden çalışmaya geçildiği ve sokağa çıkma yasaklarının olduğu şu ortamda, evlerde mutlu olmaya çalışıyoruz. Hepimizin ihtiyacı, evimizde nefes alabileceğimiz, keyifli ve özel alanlara sahip olmak. Öğretim Görevlisi ve İç Mimar Öznur Özgan, insanların bu konudaki zorlanmalarını görerek, gönüllü mimarlar topluluğu ile “Evin İçin Fikrim Var” projesini geliştirdi.



“Evin için fikrim var” projesi nasıl ortaya çıktı?



Aylardır çok yoğun bir ev hayatı geçiriyoruz ve ne kadar böyle devam edeceğimiz belli değil. Evi büyük de olsa, küçük de olsa, herkes evin içinde özel alana ihtiyaç duyuyor. Kendimize keyif ve konfor sunacak alanlar yaratmayı, evlerimizi sevmeyi unuttuk. Bugüne kadar iç mimari bir lükstü. Ancak bundan sonra her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulacak bir alan. O nedenle insanlara destek olacak çözümler sunmalıyız. Ben de bir iç mimar olarak, Korona günlerinde insanların iyiliğine nasıl katkıda bulunabilirim diye düşündüm ve fikrimi öğrencilerim ve arkadaşlarımla paylaştım. Hayalimin ucundan tutan 228 iç mimar bir araya geldik. Niyetimiz, bu günlerde ve sonrasında dileyen herkesin yaşam alanları için ücretsiz fikirlerde bulunabilmek.











Nasıl hizmet veriyorsunuz?



Evinizde değiştirmek istediğiniz köşenin geniş açılı çekilmiş fotoğrafını göndermenizi istiyoruz. Sonra bir form gönderiyor, o formda beğeninizden, bütçenize kadar sorular sorarak ihtiyacınıza yönelik, 3-4 farklı tasarım hazırlıyoruz. Fiyatı, malzeme bilgisi, nereden satın alacağına kadar tamamen uygulanabilir çözüm önerileri sunuyoruz. Eğer uygulama için bizden destek istenirse, kendilerine öneri veren iç mimar ile iletişime geçebiliyorlar.



Korona sonrası planlarınız neler?



Niyetimiz ilk aşamada yaşlılar için bakım merkezlerinin içlerini yenilemek, sevdikleri ile görüşemeyen büyüklerimize bulundukları ortamda ihtiyaca uygun tasarımlar yapmak. Sonraki planımız da, Rehabilitasyon Merkezleri ve Engeli Eğitim Merkezleri. Buralarda hem çocukların eğitimlerinin verimini arttıracak hem de anne babaların güvenle bekleyecekleri alanlar yaratmak istiyoruz. Tüm bu sosyal sorumluluk projelerini yapabilmek için bu oluşumu destekleyecek firmalara ihtiyacımız var.



Okullarda bir dönem kapandı



Okulların bu dönem açılmayacağı açıklandı. Zaten bekliyorduk bu kararı. Velilerin çoğu okullar açılsa da çocuklarını göndermek istemiyordu. O yüzden evlerde bir şok etkisi yaratmadı. Ancak yine de bunu duyan kızım, sanki aylardır uzaktan eğitim almıyormuş gibi, “Bir daha öğretmenimi ve arkadaşlarımı göremeyecek miyim?” diye gözyaşı döktü. Okula yeni başladığı bu yıl, böyle bir kopuş, duygusal olarak oldukça etkiledi. Bakalım ikinci sınıfa başlarken, okula adaptasyonda neler deneyimleyeceğiz!



Şimdi asıl konu, sınava girecek çocukların durumu. Çocuklar da, aileler de oldukça endişeli. Bir diğer konu da, yaz tatilinin, yaz okulu ya da sokak etkinlikleri olmadan nasıl geçeceği! Son 2.5 ayı bir şekilde atlattık ama gerçekten tüm yaz çalışacak ebeveynler için, çocukları yazın oyalamak çok güç. Kısa sürede bu konuda da imkânların zorlanacağı, yaratıcı çözüm önerileri bekliyorum.

Ne yapsak?



Çocuğunuzun küçülmüş çoraplarıyla sevimli hayvanlar yapmaya ne dersiniz? Küçülen çorapları, pamuk ya da elyafla doldurarak, lastik yardımıyla da şekiller verip, tırtıl, salyangoz gibi hayvanlar yapabilirsiniz. Çocuğunuz bunları istediği gibi boyayıp, kulak, göz, bıyık gibi aksesuarlarla süsleyebilir.











