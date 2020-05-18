Kızımla korona günleri / “Beni bu güzel havalar mahvetti”

Çalışma verimliliğimi iyiden iyiye düşüren ev hayatının üstüne bir de güzelleşen havalar geldi. Evde kapalı da olsak, dışarıda pırıl pırıl parlayan güneş, mis gibi gökyüzü, doğanın canlı renkleri, şakıyan kuşlar, tüm konsantrasyonumu bozuyor. Bütün gün balkonda öylece oturup, dışarıyı izlemek istiyorum. Şair boşuna dememiş; “Beni bu güzel havalar mahvetti” diye!

“Eve ekmekle tuz götürmeyi, böyle havalarda unuttum” diyor ya Orhan Veli, işte ben de tezimi bitirmeyi böyle havalarda unutuyorum. Çalışma tempom nedeniyle oldukça geciken yüksek lisans tezim için sona yaklaştım. İlk başlarda evde olacak olmanın, bu işi kolaylaştıracağını ve çok daha hızlı bitireceğimi düşünmüştüm ancak hiç de sandığım gibi olmadı. Evden çalışmak bazı insanların verimliliğini arttırdı, bazılarınınkini düşürdü. İşte ben ikinci grupta olanlardanım. Üstelik bu sene bir ilk olarak, uzaktan tez savunması yapacak olmak da beni fazlasıyla geriyor. Böyle durumlarda çözüm olarak, kendime asıl amacımı hatırlatmaya çalışıyorum. “Bu yola çıkarken esas amacın ne idi Zeynep?” diye soruyorum kendime. Çünkü çeşitli sebeplerden konsantrasyonumuzun ve motivasyonumuzun düştüğü dönemlerde, odağımızı kaybediyoruz.

Merkezlenmek ve kaybolan odağı hatırlamak için çeşitli yöntemler uygulayabiliriz. Ben genelde yazmayı ya da başkalarıyla konuşmayı tercih ediyorum. Dağılan zihnimi düzene sokmam için işe yarıyor. Bakalım zaman ne gösterecek ve uzadıkça uzayan tezimi ne zaman kucağıma alabileceğim?

Yaz okulları olmazsa, ebeveynler ne yapacak?

Yazları çocuklarını verimli ve eğlenceli vakit geçirmeleri için çeşitli yaz okullarına yollayan binlerce ebeveyn var. Her evde çocuğa bakacak ya da oyun oynayacak birileri yok ya da yazlık gibi imkânlar yok. Tüm yazı çalışarak geçirmek zorunda olan ebeveynler için, yaz okulları hayat kurtarıcı oluyordu. Ancak Korona virüs nedeniyle bu okulların da açılamadığı bir yaz mevsimi nasıl geçecek? Adım adım normalleşme başlasa da, ebeveynler çocuklarını kalabalık ortamlara göndermek istemeyecektir. Binlerce veli, eylülde okulların açılıp açılamayacağı sorusundan önce, bu sorunun cevabını düşünüyor.

Yılın en sevilen etkinliği

Dün kışlıkları ayırıp, yazlıkları çıkardık. Benim için yılın en sevilen etkinliği olan bu işi yaparken, nasıl bir yaz mevsimi yaşayacağımızı düşündüm. Kızımla geçen yazın fotoğraflarına baktık. Deniz kenarında, havuz başlarında, sokaklarda, yaz akşamları dostlarla çekilen yüzlerce fotoğraftaki anılar, yaşarken çok sıradandı. Ama şimdi ne kadar özel ve özlemle andığımız eylemler diye konuştuk.

NE YAPSAK?

Bugünün önerisi yine kızımdan: Tohum çimlendirme

Havaların ısındığı bu günlerde, kolaylıkla çimlendirme ya da fidan dikimi yapabilirsiniz. Fasulye, nohut ya da mercimek çimlendirmeyi deneyebilirsiniz. Işık alan bir cam kenarında bile, çok hızlı büyüyorlar.

Malzemeler: su /çimlendirme yapacağınız bir kap/ pamuk/ bir avuç tohum.

Yapımı: önce kapınıza pamuğunuzu koyun. Sonra pamuğa tohumunuzu yerleştirin. Ondan sonra kalan pamuğunuzu tohumunuzun üstüne koyun. Birazcık sulayın ve her gün sulamaya devam edin. Tohumunuz büyüyünce onu toprağa dikin.