2 Nerenin Plakası? Adıyaman İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

02 Plaka Kodu Adıyaman ilimizin plaka numarasıdır. Bilindiği gibi Adıyaman ilimizinde bütün ilçelerinin kendine özel plaka harf grupları vardır. Adıyaman il ve ilçelerinin Plaka Harf Kodlarını sizler için listeledik.

Adıyaman Merkez İlçe

02 AC 001 » 02 AZ 999

02 FA 001 » 02 FR 999

02 HA 001 » 02 HZ 999

02 J 0001 » 02 J 1999

02 A 0001 » 02 A 9999

02 M 0001 » 02 M 2000

02 MA 001 » 02 MZ 999

02 S 0001 » 02 S 9999

02 T 0001 » 02 T 2000

02 T 5000 » 02 T 6000

Kahta

02 D 6000 » 02 D 6999

02 J 6000 » 02 J 6999

02 KA 001 » 02 KH 999

02 M 4001 » 02 M 4030

02 S 6000 » 02 S 6999

02 T 4001 » 02 T 4040

02 T 6001 » 02 T 6005

Besni

02 D 2000 » 02 D 2999

02 DA 001 » 02 DC 999

02 DV 001 » 02 DZ 999

02 J 2000 » 02 J 2999

02 M 3000 » 02 M 3999

02 S 2000 » 02 S 2999

02 TA 001 » 02 TA 999

02 T 2001 » 02 T 2999

Gölbaşı

02 D 5000 » 02 D 5999

02 EA 001 » 02 EA 999

02 ED 001 » 02 EE 999

02 EL 001 » 02 EL 999

02 EN 001 » 02 N 999

02 M 2000 » 02 M 2999

02 EZ 001 » 02 EZ 999

02 T 3001 » 02 T 3999

Gerger

02 D 4000 » 02 D 4999

02 J 4000 » 02 J 4999

02 S 4000 » 02 S 4999

Sincik

02 D 8000 » 02 D 8999

02 J 8000 » 02 J 8999

02 S 8000 » 02 S 8999

Samsat

02 D 7000 » 02 D 7999

02 J 7000 » 02 J 7999

02 S 7000 » 02 S 7999