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25.04.2020 - 05:32 |

2 Nerenin Plakası? Adıyaman İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde toplam 81 il bulunuyor. Bu 81 ilinde ayrı ayrı plaka kodları bulunuyor. Plaka kodları 01 ile başlayıp 81'e kadar gitmektedir. Her ilin bundan dolayı özel olan plaka kodu bulunur. 02 plakası da o plaka kodlarından biridir. Peki, 02 nerenin plakası? İşte 02 plaka numarasına dair tüm detaylar.

2 Nerenin Plakası? Adıyaman İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

02 Plaka Kodu Adıyaman ilimizin plaka numarasıdır. Bilindiği gibi Adıyaman ilimizinde bütün ilçelerinin kendine özel plaka harf grupları vardır. Adıyaman il ve ilçelerinin Plaka Harf Kodlarını sizler için listeledik.

Adıyaman Merkez İlçe

02 AC 001 » 02 AZ 999
02 FA 001 » 02 FR 999
02 HA 001 » 02 HZ 999
02 J 0001 » 02 J 1999
02 A 0001 » 02 A 9999
02 M 0001 » 02 M 2000
02 MA 001 » 02 MZ 999
02 S 0001 » 02 S 9999
02 T 0001 » 02 T 2000
02 T 5000 » 02 T 6000

Kahta

02 D 6000 » 02 D 6999
02 J 6000 » 02 J 6999
02 KA 001 » 02 KH 999
02 M 4001 » 02 M 4030
02 S 6000 » 02 S 6999
02 T 4001 » 02 T 4040
02 T 6001 » 02 T 6005

Besni

02 D 2000 » 02 D 2999
02 DA 001 » 02 DC 999
02 DV 001 » 02 DZ 999
02 J 2000 » 02 J 2999
02 M 3000 » 02 M 3999
02 S 2000 » 02 S 2999
02 TA 001 » 02 TA 999
02 T 2001 » 02 T 2999

Gölbaşı

02 D 5000 » 02 D 5999
02 EA 001 » 02 EA 999
02 ED 001 » 02 EE 999
02 EL 001 » 02 EL 999
02 EN 001 » 02 N 999
02 M 2000 » 02 M 2999
02 EZ 001 » 02 EZ 999
02 T 3001 » 02 T 3999

Gerger

02 D 4000 » 02 D 4999
02 J 4000 » 02 J 4999
02 S 4000 » 02 S 4999

Sincik

02 D 8000 » 02 D 8999
02 J 8000 » 02 J 8999
02 S 8000 » 02 S 8999

Samsat

02 D 7000 » 02 D 7999
02 J 7000 » 02 J 7999
02 S 7000 » 02 S 7999

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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