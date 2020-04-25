2 Nerenin Plakası? Adıyaman İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Ülkemizde toplam 81 il bulunuyor. Bu 81 ilinde ayrı ayrı plaka kodları bulunuyor. Plaka kodları 01 ile başlayıp 81'e kadar gitmektedir. Her ilin bundan dolayı özel olan plaka kodu bulunur. 02 plakası da o plaka kodlarından biridir. Peki, 02 nerenin plakası? İşte 02 plaka numarasına dair tüm detaylar.
02 Plaka Kodu Adıyaman ilimizin plaka numarasıdır. Bilindiği gibi Adıyaman ilimizinde bütün ilçelerinin kendine özel plaka harf grupları vardır. Adıyaman il ve ilçelerinin Plaka Harf Kodlarını sizler için listeledik.
Adıyaman Merkez İlçe
02 AC 001 » 02 AZ 999
02 FA 001 » 02 FR 999
02 HA 001 » 02 HZ 999
02 J 0001 » 02 J 1999
02 A 0001 » 02 A 9999
02 M 0001 » 02 M 2000
02 MA 001 » 02 MZ 999
02 S 0001 » 02 S 9999
02 T 0001 » 02 T 2000
02 T 5000 » 02 T 6000
Kahta
02 D 6000 » 02 D 6999
02 J 6000 » 02 J 6999
02 KA 001 » 02 KH 999
02 M 4001 » 02 M 4030
02 S 6000 » 02 S 6999
02 T 4001 » 02 T 4040
02 T 6001 » 02 T 6005
Besni
02 D 2000 » 02 D 2999
02 DA 001 » 02 DC 999
02 DV 001 » 02 DZ 999
02 J 2000 » 02 J 2999
02 M 3000 » 02 M 3999
02 S 2000 » 02 S 2999
02 TA 001 » 02 TA 999
02 T 2001 » 02 T 2999
Gölbaşı
02 D 5000 » 02 D 5999
02 EA 001 » 02 EA 999
02 ED 001 » 02 EE 999
02 EL 001 » 02 EL 999
02 EN 001 » 02 N 999
02 M 2000 » 02 M 2999
02 EZ 001 » 02 EZ 999
02 T 3001 » 02 T 3999
Gerger
02 D 4000 » 02 D 4999
02 J 4000 » 02 J 4999
02 S 4000 » 02 S 4999
Sincik
02 D 8000 » 02 D 8999
02 J 8000 » 02 J 8999
02 S 8000 » 02 S 8999
Samsat
02 D 7000 » 02 D 7999
02 J 7000 » 02 J 7999
02 S 7000 » 02 S 7999