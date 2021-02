"Bitmeden fark et" çocuk kanserlerinde erken tanının önemine dikkat çekiyor

Dünyada her üç dakikada bir çocuğa konulan kanser tanısı, maalesef ülkemizde de azımsanmayacak bir sayıda. Her yıl 3500 civarında yavrumuza konulan “Çocuk Kanseri” tanısı, nükslerle birlikte beş bin çocuğa ulaşıyor. "Bitmeden fark et" sloganıyla yürütülen farkındalık projesi erken tanının önemine dikkat çekiyor.