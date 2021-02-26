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    Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde de kullanılan "antikor kokteylinin" oksijen takviyesi almayan hastalara verilebileceğini bildirdi.

    Yangında evi küle dönen Çılgın Sedat'a haciz! 'O borç bende'

    Yangında evi küle dönen Çılgın Sedat'a haciz! 'O borç bende'

    Demet Akalın, önceki gün evinde yangın çıkan ve sonrasında borçluları tarafından icra gönderilen meslektaşı Çılgın Sedat'a destek oldu. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Akalın, Sedat Kapurtu'nun icra borcunu üstlendiğini açıkladı.

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    Ümraniye'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Yolda yürüyen bir yaya ise...

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    Biri alkollü diğeri ehliyetsiz! Faciadan dönüldü

    Karaman'da, minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, sürücülerden birinin alkollü, diğerinin ise ehliyetsiz olduğu belirlendi.

    Rüşveti, 'zehir, zıkkım olsun' açıklamasıyla havale ettiler

    Rüşveti, 'zehir, zıkkım olsun' açıklamasıyla havale ettiler

    Adana merkezli 11 ilde usulsüz reçete düzenleyerek kanser hastalarının kullandığı ilaçları alıp, başka ülkelere satmaya çalışan, devleti 12 milyon 523 bin lira zarara uğrattığı öne sürülen şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden bir eczacının, doktorlardan birine komisyon olarak anlaştığı rüşveti, havale yoluyla gönderdiği, havalenin açıklama kısmına da ‘Zehir zıkkım olsun’, ‘Zıkkımın kökünü ye’ gibi ifadeler yazdığı belirlendi. Olayın hukuki boyutuna ilişkin konuşan Adana Barosu eski Başkanı Avukat Aziz Erbek, "Tedavi gören hastalardan biri ve birden fazlasına, kanser ilacını kullandırılmaması ve vitamin yüklemesi yapılması nedeniyle ölümüyle sonuçlanmışsa bu konu 'adam öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirilebilir" dedi.

    Serenay Sarıkaya ilk kez açıkladı: Kan ter içinde çıkmıştım dışarıya!

    Serenay Sarıkaya ilk kez açıkladı: Kan ter içinde çıkmıştım dışarıya!

    Oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Gülben Ergen'in seslendirdiği 'Bu Benim Hikayem' parçasını, usta sanatçı Sezen Aksu'nun kendisi için bestelediğini açıkladı.

    Cansız bedenleri kuyuda bulunmuştu! Yeni gelişme

    Cansız bedenleri kuyuda bulunmuştu! Yeni gelişme

    Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 2 metre derinliğindeki kuyuda cesetleri bulunan Cevdet (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftinin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan 3 sanıktan ikisi, ilk duruşmada serbest bırakıldı.

    Çiftlerin farklı konfor anlayışları aynı yatakta buluşuyor!

    Çiftlerin farklı konfor anlayışları aynı yatakta buluşuyor!

    Eşlerin konfor düzeylerinin birbiriyle uyumlu olması, kendileri için en ideal yatağı seçmelerini kolaylaştırabilir. Ancak eşlerden biri yumuşak yatak isterken diğeri orta sertlikte bir yatak isterse, taraflardan birinin her sabah ağrılı ve huzursuz uyanması kaçınılmaz olabilir. Neyse ki sertlik derecesi ayarlanabilen yatak ile bu olumsuz durum ortadan kalkıyor. Peki, son teknolojinin ürünü sertlik derecesi ayarlanabilir yataklar, kullanıcılarına başka ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Sizin için araştırdık.

    Gemiyle getirildi! 700 ton ağırlığında...

    Gemiyle getirildi! 700 ton ağırlığında...

    Gölcük'ten özel bir gemiyle getirilen 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları, montajının ardından köprü yolunu oluşturacak.

    İstanbul tek başına 36 Avrupa ülkesini geride bıraktı!

    İstanbul tek başına 36 Avrupa ülkesini geride bıraktı!

    Dünyanın en çok turist çeken kentlerinden biri olan İstanbul pek çok ülkeyi geçti!

    Işıl Reçber ameliyat oldu! İşte sağlık durumu...

    Işıl Reçber ameliyat oldu! İşte sağlık durumu...

    Kick-boks yaparken dizi dönen Işıl Reçber, ameliyat oldu. Operasyon sonrası hastane odasında fotoğrafını paylaşan sosyetik güzel, sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.

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    Son zamanlarda elektronikten gıdaya kadar birçok üründe yaşanan fiyat artışları,tüketicileri market broşürlerindeki indirimlere yöneltti. Özellikle de aktüel broşürleri vatandaşların yakın markajında. Peki broşürlerdeki fiyatlar gerçekten en ucuz fiyatlar mı? İşte tüketicilerin merak ettiği o sorunun cevabı:

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    Sona gelindi! Herkes kazanacak, 10 dev adım...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mart ayında açıklaması beklenen reform paketinde sona yaklaşıldı. Tahkim şartının teşvikinden, yatırımcılar için vergilerin düzenlemesine kadar önemli adımlar atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrı yaptığı yatırımcılara da güvence verilecek. İşte ekonomi reformunda atılacak kritik adımlar ve kararlar...

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    ABD'li şarkıcı Lady Gaga'ya ait üç köpeği gezdiren bakıcının soyguncular tarafından silahla yaralandığı ve ünlü şarkıcının iki Fransız buldog köpeği çalındığı ortaya çıkmıştı. Lady Gaga, çalınan iki köpeğini bulanlara 500 bin dolar ödül koydu.

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    Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi. Maçın ilk yarısında atılan 3 gol, ofsayt ve el gerekçesiyle iptal edildi.

    Sosyal medyadan paylaştı! 'Lütfen aşıyı olun'

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    İlk başta gördüğünüz o görsel aslında sizin hakkınızda ipucu veriyor. Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Bakalım bu fotoğraflarda ne görüyorsunuz? Bu test sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. İşte çok konuşulan o test...

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