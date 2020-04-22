226 Alan Kodu Nerenin? 0226 Telefon Kodu Nereye Ait?

Gün içinde telefon aracılığı ile birçok kez görüşme gerçekleştirmekteyiz. Ara sıra telefonunuzda beliren bilinmeyen ya da farklı alan koduna sahip olan bir çağrı aldığında tedirginlik yaşanmaktadır. Bu hissi oluşturan numaraların listeleri içerisinde bulunan bir tanesi de 226 alan kodu ve 0226 telefon kodlarıdır. Günümüzde telefon dolandırıcılığının fazlasıyla artmasından dolayı, bu tarz çağrıları yanıtlayıp, görüşme gerçekleştirilmesi konusu genelde pek tercih edilmekte olan bir durum değildir.

226 Nerenin Alan Kodu?

226 Alan kodu, plaka numarası 77 olan ülkemizin Yalova iline aittir. Yalova ili ilçeleri arasında; Altınova, Armutlu, Çiftlikköy, Termal, Yalova (merkezi) ve Çınarcık bulunmaktadır. Yalova ilinin plakası 77' dir. Alan kodu 226 ve telefon alan kodu 0226'dır.