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22.04.2020 - 20:46 |

245 Nerenin Telefon Kodu? +245 Hangi Ülkeye Ait?

+90 haricinde herhangi bir kodla telefon çağrısı alıyorsanız farklı bir ülke üzerinden aldığınız anlamına gelmektedir. +245 ile başlayan çağrılar alabilirsiniz. 245 hangi ülkeye ait telefon kodu olduğunu merak edenler için detaylı şekilde hazırladık.

245 Nerenin Telefon Kodu? +245 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkeler arası haberleşme kodu olarak belirlenen ve sadece o ülke için kullanılan telefon kodları bulunmaktadır. +90 haricinde bir kod ile çağrı alıyorsanız bu farklı bir ülkeden arandığınız anlamına gelmektedir. Ülkemize ait uluslararası iletişim kodu +90 olarak belirlenmiştir. Haberleşme ağı kodları ülkeler arası kodlarla belirlenmektedir.

245 Nerenin Alan Kodu?

+245 ile başlayan bir çağrı aldığınızda farklı bir ülkeden aranıyorsunuz demektir. Ülkeler arası haberleşme kodu listesinde Gine Bissau Cumhuriyeti'ne ait kod +245 olarak belirlenmiştir. Bu kodla başlayan bir çağrı aldığınızda Gine Bissau'ya ait bir telefondan aranmakta olduğunuz anlaşılmaktadır. 

Ülkeler arası iletişimin rahatça sağlanabilmesi için belirlenen kodlarla iletişim kolaylaşmaktadır. Eğer +245 ile başlayan bir arama aldıysanız bu çağrı Gine Bissau Cumhuriyeti'nden arandığınız anlamına gelmektedir.

Ülkeler arası iletişimde kodlara bakılarak nereden arandığınızı anlamak mümkündür. Aldığınız çağrının başında + ile başlayan ülke kodunu bilmeniz yeterlidir.

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