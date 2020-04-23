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23.04.2020 - 20:34 |

25 Nerenin Plakası? Erzurum İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizin her bir ili, farklı plaka kodları ile numaralandırılmıştır. Bu numaralar, araçların ön ve arka tamponlarının altına yazılır. Plaka numaraları, tıpkı insanların doğum yerleri gibi hangi ile kayıtlı olduğunun bir göstergesidir. Bu sayede her bir araç için kimlik numarasına benzer plaka kodları verilir.

25 Nerenin Plakası? Erzurum İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

25 plaka kodu, Erzurum iline ait plaka kodudur. Erzurum iline ait plaka harf grubu rehberi listesi güncellenmiştir. Erzurum plaka kodu hakkında detaylı bilgiyi sizler için derledik.

Erzurum ilinden önceki plaka kodu olan 24 Erzincan iline, sonraki plaka kodu olan 26 ise Eskişehir iline aittir.

25 Nerenin Plakası?

Güncellenen plaka harf grubu rehberine göre 25 plaka kodu Erzurum iline aittir.

Erzurum İline ait Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi

Erzurum iline bağlı vergi dairesi Kazımkarabekir vergi dairesi olanlar için alt ve üst sınırlar aşağıda belirtilmektedir:

Alt sınır Üst sınır
AC AZ
C C
D D
DA DL
DR DS
DV DZ
EE EN
ER EZ
FC FD
FF FZ
M M
T T
Diğer vergi dairelerine ait plaka kodlarına ve harflerine erişebilmek için 'Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Erzurum İline Ait Plaka Harf Grubu Rehberi Listesinde Güncelleme Yapılmıştır.


'Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasında yer alan bilgiye göre 28.04.2016 tarihinde Erzurum ili Narman Müdürlüğü'ne (bağlı vergi dairesi) yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi sebebi ile plaka harf grubunda değişiklik meydana gelmiştir.

İlgili web sayfasında ayrıca Aşkale, Oltu, Pasinler, Horasan, Hınıs, Tekman ve benzeri Erzurum iline bağlı ilçelere ait plaka harflerine erişebilir, güncellemeleri yakından takip edebilirsiniz.

Erzurum İline Bağlı İlçeler

Erzurum iline Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Narman, Uzundere, Şenkaya gibi ilçeler bağlı bulunmaktadır.

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