251 Nerenin Telefon Kodu? +251 Hangi Ülkeye Ait?

Farklı amaçlar doğrultusunda ülkelerin telefon kodları kullanılmaktadır. Hem bireysel hem iş amaçlı değerlendirilen bu kodlar, birilerini aramak ve iletişim kurmak adına ülkeleri birbirinden ayırmaktadır. Buna bağlı olarak 251 ile başlayan numara da merak edilen konular arasındadır.

251 Nerenin Alan Kodu?

251 Etiyopya'nın telefon kodu olarak öne çıkıyor. Başkenti Addis Ababa olan Etiyopya Doğu Afrika'da yer alan ülkelerden biridir. İklimi belirli aralıklarla değişse dahi genel olarak tropikal birikime sahip olduğunu söylemek mümkün.

Bu ülkeye ile iletişim kurabilmek için +251 ile başlayarak numarayı çevirebilirsiniz. Amaca bağlı şekilde Etiyopya'ya ait bu numara ülkedeki bütün farklı alanlara ulaşım imkanı tanıyor. Tarıma bağlı olarak geçim kaynağı olan bu ülke sanayi açısından ise yetersiz ülkeler arasında yer almaktadır. Değişik amaçlara altında bu ülkeyi aramak ve iletişim kurmak için +251 numarasını çevirmeniz gerekiyor.