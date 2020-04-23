MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 251 Nerenin Telefon Kodu? +251 Hangi Ülkeye Ait?
ABONE OL
23.04.2020 - 01:40 |

251 Nerenin Telefon Kodu? +251 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkelerin alan kodları değişkenlik göstermektedir. Buna bağlı olarak her ülkenin farklı bir kod numarası bulunur. Peki, 251 nerenin kodu? +251 hangi ülkeye ait? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

251 Nerenin Telefon Kodu? +251 Hangi Ülkeye Ait?

Farklı amaçlar doğrultusunda ülkelerin telefon kodları kullanılmaktadır. Hem bireysel hem iş amaçlı değerlendirilen bu kodlar, birilerini aramak ve iletişim kurmak adına ülkeleri birbirinden ayırmaktadır. Buna bağlı olarak 251 ile başlayan numara da merak edilen konular arasındadır.

251 Nerenin Alan Kodu?

251 Etiyopya'nın telefon kodu olarak öne çıkıyor. Başkenti Addis Ababa olan Etiyopya Doğu Afrika'da yer alan ülkelerden biridir. İklimi belirli aralıklarla değişse dahi genel olarak tropikal birikime sahip olduğunu söylemek mümkün.

Bu ülkeye ile iletişim kurabilmek için +251 ile başlayarak numarayı çevirebilirsiniz. Amaca bağlı şekilde Etiyopya'ya ait bu numara ülkedeki bütün farklı alanlara ulaşım imkanı tanıyor. Tarıma bağlı olarak geçim kaynağı olan bu ülke sanayi açısından ise yetersiz ülkeler arasında yer almaktadır. Değişik amaçlara altında bu ülkeyi aramak ve iletişim kurmak için +251 numarasını çevirmeniz gerekiyor.

31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladıCorona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

238 Nerenin Telefon Kodu? +238 Hangi Ülkeye Ait?

238 Nerenin Telefon Kodu? +238 Hangi Ülkeye Ait?

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

58 Nerenin Telefon Kodu? +58 Hangi Ülkeye Ait?

58 Nerenin Telefon Kodu? +58 Hangi Ülkeye Ait?

Sıradaki Haber