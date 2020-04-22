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22.04.2020 - 19:12 |

255 Nerenin Telefon Kodu? +255 Hangi Ülkeye Ait?

Telefonunuzda 255 ile baÅŸlayan bir alan kodu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde bu aramanÄ±n hangi Ã¼lkeden geldiÄŸini merak edebilirsiniz. 255 nerenin kodu Ã¶ÄŸrenebilir ve sÃ¶z konusu aramanÄ±n hangi Ã¼lkeden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± rahatlÄ±kla Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Sizin iÃ§in 255 nerenin telefon kodu? +255 Hangi Ã¼lkeye ait detaylarÄ±yla derledik.Â

255 Nerenin Telefon Kodu? +255 Hangi Ülkeye Ait?

Telefonunuzda 255 ile baÅŸlayan aramayÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde en Ã§ok merak edeceÄŸiniz konularÄ±n baÅŸÄ±nda 255 nerenin telefon kodu sorusu gelebilir. Bu sorunun cevabÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek sizin iÃ§in son derece Ã¶nemli de olabilir. 255 nerenin telefon kodu ÅŸeklindeki sorunun cevabÄ± ise, Tazmanya olmaktadÄ±r. Tazmanya'dan size yÃ¶nelik olarak yapÄ±lan aramalarda telefon numarasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda ilk olarak 255 alan kodu yer alacaktÄ±r.Â 

Telefon alan kodlarÄ±, yapÄ±lan aramanÄ±n hangi Ã¼lkeden olduÄŸunu anlamaya yardÄ±mcÄ± olan en Ã¶nemli unsuru oluÅŸturmaktadÄ±r. Bu sayede 255 kodunun nereye ait olduÄŸunu bildiÄŸinizde size gelen telefon aramasÄ±nÄ±n Tazmanyaâ€™dan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kolaylÄ±kla anlamanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n hale gelir.Â 

255 Nerenin Alan Kodu?

Tazmanya dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸÄ±yorsanÄ±z ve telefonunuzdan sizin arayan kiÅŸinin iletiÅŸim numarasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda +255 rakamlarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorsanÄ±z aklÄ±nÄ±za gelecek olan ilk soru elbette +255 hangi Ã¼lkeye aittir sorusu gelecektir. Bu sorunun cevabÄ± Tazmanya Ã¼lkesidir. Tazmanya sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸÄ±yorsanÄ±z bu Ã¼lkeden size yÃ¶nelik olarak yapÄ±lan her aramada +255 telefon kodunu gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z.

Fatih'te çarpÄ±cÄ± görüntülerRamazan ve 4 günlük sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± öncesi alÄ±ÅŸveriÅŸ için Fatih KadÄ±nlar PazarÄ±'na akÄ±n edenler sosyal mesafe kuralÄ±nÄ± hiçe saydÄ±.
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