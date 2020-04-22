Telefonunuzda 255 ile baÅŸlayan aramayÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde en Ã§ok merak edeceÄŸiniz konularÄ±n baÅŸÄ±nda 255 nerenin telefon kodu sorusu gelebilir. Bu sorunun cevabÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek sizin iÃ§in son derece Ã¶nemli de olabilir. 255 nerenin telefon kodu ÅŸeklindeki sorunun cevabÄ± ise, Tazmanya olmaktadÄ±r. Tazmanya'dan size yÃ¶nelik olarak yapÄ±lan aramalarda telefon numarasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda ilk olarak 255 alan kodu yer alacaktÄ±r.Â

Telefon alan kodlarÄ±, yapÄ±lan aramanÄ±n hangi Ã¼lkeden olduÄŸunu anlamaya yardÄ±mcÄ± olan en Ã¶nemli unsuru oluÅŸturmaktadÄ±r. Bu sayede 255 kodunun nereye ait olduÄŸunu bildiÄŸinizde size gelen telefon aramasÄ±nÄ±n Tazmanyaâ€™dan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kolaylÄ±kla anlamanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n hale gelir.Â

255 Nerenin Alan Kodu?

Tazmanya dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸÄ±yorsanÄ±z ve telefonunuzdan sizin arayan kiÅŸinin iletiÅŸim numarasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda +255 rakamlarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorsanÄ±z aklÄ±nÄ±za gelecek olan ilk soru elbette +255 hangi Ã¼lkeye aittir sorusu gelecektir. Bu sorunun cevabÄ± Tazmanya Ã¼lkesidir. Tazmanya sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸÄ±yorsanÄ±z bu Ã¼lkeden size yÃ¶nelik olarak yapÄ±lan her aramada +255 telefon kodunu gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z.