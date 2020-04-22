258 Alan Kodu Nerenin? 0258 Telefon Kodu Nereye Ait?

Türkiye sınırları içerisinde 81 tane il bulunmaktadır. Hepsinin ayrı özelliklerinin bulunduğu gibi farklı alan kodları da bulunmaktadır. Bazı illerin bir tane alan kodu vardır. Bazı illerin ise birden fazla alan kodu olabilir.

258 Nerenin Alan Kodu?

Alan kodları şehirlerarası aramalarda telefon numaralarının önünde yer alır. Böylelikle başka bir şehirden gelen aramalarda alan kodunu öğrenerek aramanın hangi ilden yapıldığı öğrenilebilir. 258 numaralı alan kodu ise Denizli iline aittir. Böylelikle gelen aramalarda alan kodu 258 ise bu arama Denizli ilinden yapılmıştır.

0258 numaralı alan kodu ülkemizde bir ile aittir. Bu il de Denizli'dir. Başka bir şehirden Denizli ilindeki herhangi bir sabit numara aranmak istendiğinde mutlaka 0258 numaralı alan kodu kullanılmalıdır. Şehirlerarası aramalarda öncelikle 0 ile beraber alan kodu girilir. Daha sonra telefon numarası tuşlanabilir.