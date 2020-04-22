260 Nerenin Telefon Kodu? +260 Hangi Ülkeye Ait?

260 Zambiya ülkesinin telefon kodu olarak öne çıkmaktadır. Pek çok amaç doğrultusunda bu numarayı tuşlamak suretiyle kalan numaraları ekleyerek Zambiya ülkesine ulaşabilirsiniz.

260 Nerenin Alan Kodu?

Her ülkenin kendine ait bir telefon kodu bulunur. Bu telefon kodu aynı zamanda alan kodu olarak öne çıkmaktadır. Böylece o ülke ile temas kurabilmek için iletişim noktasında Öncelikle üç rakamlı bu numara tuşlanmalıdır. +260 ise Zambiya ülkesinin kodudur.

Daha çok tarım odaklı bir üretim anlayışına sahip olan Zambiya ülkesi, sanayi konusunda tam olarak gelişmemiş ülkeler arasındadır. Ticari amaçla ya da gezi gibi pek çok farklı sebep nedeniyle ülkenin telefon kodu merak ediliyor. 260 alan kodu ile beraber bu ülkeye amacınıza uygun şekilde ulaşabilirsiniz. +260 ile beraber geri kalan numaraları yazarak ülkedeki pek çok farklı bölgeye ulaşım sağlamanız mümkün.