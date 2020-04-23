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23.04.2020 - 01:51 |

261 Nerenin Telefon Kodu? +261 Hangi Ülkeye Ait?

Dünya üzerinde birçok ülke bulunmaktadır. Bulunan tüm ülkeler birer telefon koduna sahiptir. Bunun dışında bu ülke kodları ülkemizde bazı illerin alan kodu da olabilmektedir. Peki 261 nerenin telefon kodu? +261 hangi ülkeye ait? 261 alan koduna ait merak edilenleri sizler için hazırladık.

261 Nerenin Telefon Kodu? +261 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde birçok il bulunur. Bu illere ait alan kodları bulunmaktadır. Şehirlerarası telefon görüşmeleri bu alan kodları ile yapılmaktadır. Alan kodları başka bir şehirden yapılan aramalarda gelen aramanın hangi ilden yapıldığını gösterir.

261 Nerenin Alan Kodu?

Bazı illerin birer tane alan kodu olurken, bazıların birden fazla alan kodu da olabilmektedir. Alan kodları ülkemizde şehirlerarası aramalarda telefon numarasının önüne yazılır. Alan kodunun başına 0 sayısı mutlaka yazılmalıdır. Fakat ülkemizde 261 numaralı bir alan kodu bulunmamaktadır.

Alan kodlarının başına 0 sayısı yazılır iken uluslararası aramalarda kullanılan ülke kodlarının başına ise + işareti konulur. +261 numaralı telefon kodu da bunlardan birisidir. +261 numaralı telefon kodu Afrika'nın doğusunda Hin Okyanusunda yer alan Madagaskar ülkesine aittir. Uluslararası gelen aramalarda telefon numarasının başında +261 numaralı kodun yer alması, bu aramanın Madagaskar ülkesinden yapıldığı anlamına gelmektedir. 

 

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