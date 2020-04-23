265 Nerenin Telefon Kodu? +265 Hangi Ülkeye Ait?

265 numaralı telefon kodu Afrika'nın batısında yer alan Malavi ülkesine ait bir telefon kodudur. Malavi ülke nüfusu 9 milyondur. Ülkenin başkenti Lilongwe'dir.

265 Nerenin Alan Kodu?

Dünya üzerinde birçok ülke bulunmaktadır. Bulunan bu ülkelerin telefon kodları vardır. 265 numaralı telefon kodu Afrika'nın batısında yer alan Malavi ülkesine aittir. Malavi ülkesinde yapılan uluslararası aramalarda telefon numarasının önünde ülke kodu olan 265 numarası yer alır.

+265 numaralı telefon kodu Malavi ülkesine aittir. Yurtdışından gelen aramalarda telefon numarasının önünde +265 numarası yer alıyor ise bu arama Malavi ülkesinden yapılıyor demektir. Uluslararası aramalarda ülke kodları dışında alan kodları da bulunmaktadır. Böylece ilk olarak ülke kodu, daha sonra alan kodu ve son olarak telefon numarası yer alır.