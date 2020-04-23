267 Nerenin Telefon Kodu? +267 Hangi Ülkeye Ait?
Dünyada bulunan tüm ülkelerin telefon kodları bulunmaktadır. Bu kodlar uluslararası telefon görüşmelerinde telefon numaraların önünde yer alır. Böylece yurtdışından gelen aramaların hangi ülkeden yapıldığı bu kodlar sayesinde belli olur. Peki 267 nerenin telefon kodu? +267 hangi ülkeye ait? İşte, 267 alan koduna ait bilinmesi gerekenler.
267 numaralı telefon kodu Botsvana ülkesine ait bir telefon kodudur. Botsvana ülkesinin başkenti Gaborone′dir. Resmi dili İngilizcedir. Ülkede 2 milyon kişi yaşamaktadır. Sıcak ve kurak iklime sahip bir ülkedir.
267 Nerenin Alan Kodu?
Dünya üzerinde birçok ülke bulunmaktadır. Bulunan bu ülkelerin hepsi birer telefon koduna sahiptir. Bu kodlardan birisi de 267 numaralı koddur. 267 numaralı telefon kodu Botsvana ülkesine ait bir koddur. Uluslararası aramalarda Botsvana ülkesi aranacak ise ülkenin kodu, yanı 267 numarası telefon numarasının önüne yazılır.
+267 numaralı telefon kodu Botsvana ülkesine aittir. Yurtdışından gelen aramalarda arayan numaranın başında +267 numarası yer alıyor ise bu arama Botsvana ülkesinden aranıyor demektir. Bunun dışında ülke kodlarından donra alan kodları da yer almaktadır.