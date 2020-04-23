27 Nerenin Plakası? Gaziantep İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Gaziantep ili ikisi metropol ilçesi olmak üzere toplamda 9 ilçeden oluşmaktadır. Coğrafi olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde konumlanmıştır. İlçeleri: Şehitkamil, Şahinbey, Araban, Karkamış, İslahiye, Nurdağı, Nizip, Yavuzeli, Oğuzeli'dir.



27 Nerenin Plakası?



27 plaka kodu Gaziantep ilimize aittir. Bir öneki plaka kodu yani 26 kodlu plaka Eskişehir iline ait iken, bir sonraki yani 28 kodlu plaka ise Giresun ilimize aittir.



Gaziantep ilimizde; 225 bine yakın otomobil, 13 bine yakın minibüs, 4 bin 500'e yakın otobüs, 86 bine yakın kamyonet, 19 bine yakın kamyon, 116 bin civarında motosiklet, 35 bine yakın civarda traktör bulunmaktadır. Toplamda 500 bine yakın plakalı taşıt mevcuttur. Bu veriler ile ülkemizin motorlu taşıtlarının yaklaşık olarak %2 sini oluşturmaktadır.



Gaziantep İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?



Şehitkamil (Kozanlı vd.): A, AC-AZ, BA-BZ, B, DA-DZ, D, EA-EZ, E, F, FA-FZ, H, HA-HH, J, K, KA-LZ, M, PA-RZ, S, SN, SY, T, TA-YZ

Nurdağı: GA-GZ, K

İslahiye: K, SA-SM, SL-SV, SZ

Araban: K, ZA-ZZ

Nizip: K, MF-MG, NA-NZ, N,

Oğuzeli: K