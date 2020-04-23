MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 27 Nerenin Plakası? Gaziantep İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
ABONE OL
23.04.2020 - 20:41 |

27 Nerenin Plakası? Gaziantep İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Gaziantep ili bünyesinde barındırdığı Şehitkamil ve Şahinbey ilçeleri ile metropol özelliğini korumaktadır. Bu ilçeler sayesinde her sene çok sayıda yabancı ve yerli turistlere ev sahipliği yapan şehrimiz, tarihi yapısı ile de göz dolduruyor. Peki, 27 nerenin plakasıdır? Gaziantep ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Gaziantep'e gitmek isteyen kişiler için detayları derledik.

27 Nerenin Plakası? Gaziantep İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Gaziantep ili ikisi metropol ilçesi olmak üzere toplamda 9 ilçeden oluşmaktadır. Coğrafi olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde konumlanmıştır. İlçeleri: Şehitkamil, Şahinbey, Araban, Karkamış, İslahiye, Nurdağı, Nizip, Yavuzeli, Oğuzeli'dir.

27 Nerenin Plakası?

27 plaka kodu Gaziantep ilimize aittir. Bir öneki plaka kodu yani 26 kodlu plaka Eskişehir iline ait iken, bir sonraki yani 28 kodlu plaka ise Giresun ilimize aittir.

Gaziantep ilimizde; 225 bine yakın otomobil, 13 bine yakın minibüs, 4 bin 500'e yakın otobüs, 86 bine yakın kamyonet, 19 bine yakın kamyon, 116 bin civarında motosiklet, 35 bine yakın civarda traktör bulunmaktadır. Toplamda 500 bine yakın plakalı taşıt mevcuttur. Bu veriler ile ülkemizin motorlu taşıtlarının yaklaşık olarak %2 sini oluşturmaktadır.

Gaziantep İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?

Şehitkamil (Kozanlı vd.): A, AC-AZ, BA-BZ, B, DA-DZ, D, EA-EZ, E, F, FA-FZ, H, HA-HH, J, K, KA-LZ, M, PA-RZ, S, SN, SY, T, TA-YZ
Nurdağı: GA-GZ, K
İslahiye: K, SA-SM, SL-SV, SZ
Araban: K, ZA-ZZ
Nizip: K, MF-MG, NA-NZ, N,
Oğuzeli: K

 

Türkiye'de corona virüste son durumTürkiye'nin corona virüste son 24 saat tablosu belli oldu. Son 24 saatte 3116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 101 bin 790, can kaybı 2491 oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

27 Nerenin Plakası? Gaziantep İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

27 Nerenin Plakası? Gaziantep İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

26 Nerenin Plakası? Eskişehir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

26 Nerenin Plakası? Eskişehir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Sıradaki Haber