298 Nerenin Telefon Kodu? +298 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde birçok şehir bulunmaktadır. Bulunan bu şehirlerin hepsi birer alan koduna sahiptir. Bazı şehirlerin bir tane alan kodu bulunuyor iken bazı şehirlerin birden fazla alan kodu bulunabilir. Alan kodları başına 0 konularak girilmelidir.

298 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizde bulunan tüm iller alan koduna sahiptir. Fakat ülkemizde 298 numaralı bir alan kodu bulunmamaktadır. 0298 numaralı alan kodu Moldova ülkesine bağlı Comrat şehrine ait bir telefon kodudur. Ülkelere ait ülke kodlarının başına + işareti konulur iken ülkelere bağlı şehirlerin alan kodlarının başına 0 konulur.

+298 numaralı telefon kodu Faroe Adaları ülkesine ait bir telefon kodudur. Faroe Adaları Danimarka ülkesine bağlıdır. Yurtdışından gelen aramalarda ülke kodunun +298 olması durumunda yapılan bu aramanın Faroe Adalarından yapıldığı bilinir.