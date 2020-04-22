299 Nerenin Telefon Kodu? +299 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde 81 şehir bulunur. 81 şehrin hepsi alan koduna sahiptir. Bazı şehirlerin bir adet alan kodu bulunuyor iken bazı şehirlerin birden fazla alan kodu bulunabilir. Şehirlerarası telefon görüşmelerinde aranacak olan ilin alan kodu başına 0 konularak aranır.

299 Nerenin Alan Kodu?

Dünyada bulunan ülkelerin sahip oldukları ülke kodlarından bazıları ülkemizde bulunan şehirlerin alan kodu olabilir. Bu kodlardan birisi de 299 numaralı telefon kodudur. Fakat ülkemizde 299 numaralı bir alan kodu bulunmamaktadır. +299 numaralı ülke kodu bulunmaktadır.

+299 numaralı ülke kodu dünyanın en büyük ada ülkesi olan Grönland ülkesine aittir. Başka bir ülkeden Grönland ülkesi aranmak istendiğinde ülkenin telefon kodu olan +299 numaralı ülke kodu telefon numarasının önüne mutlaka girilmelidir.