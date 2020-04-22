22.04.2020 - 18:02 |
324 Alan Kodu Nerenin? 0324 Telefon Kodu Nereye Ait?
Gün içerisinde yaptığımız telefon görüşmelerin bazıları şehir içi aramalar olurken bazıları şehirler arası olmaktadır. Şehir içi aramalarda alan koduna gerek duyulmaz. Fakat şehirler arası aramalarda aranacak olan ilin alan kodu mutlaka girilmelidir. Bu alan kodlarından birisi de 324 numaralı alan kodudur. Peki 324 alan kodu nerenin? 0324 telefon kodu nereye ait? Tüm merak edilenleri sizler için hazırladık.
Ülkemizde bulunan illerin birbirinden farklı alan kodları bulunur. Bu alan kodları şehirler arası aramalarda telefon numarasının başına eklenir. Hangi il aranacak ise o ilin alan kodu kullanılır.
324 Nerenin Alan Kodu?
Ülkemizde bulunan alan kodlarından birisi de 324 numaralı alan kodudur. 324 numaralı alan kod ülkemizde Mersin iline aittir. Fakat 3 haneli olan alan kodlarına başına 0 eklenerek 4 haneli şekilde kullanılır. 0324 numaralı alan kodu Mersin iline aittir. Şehirler arası yapılan telefon görüşmelerinde arayan numaranın başında 0324 numaralı alan kodu yer alıyor ise bu arama mersin ilinden yapılmış demektir. Fakat Mersin sınırları içerisinde bir sabit numara aranacak ise burada alan koduna gerek duyulmaz.