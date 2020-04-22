346 Alan Kodu Nerenin? 0346 Telefon Kodu Nereye Ait?

Türkiye'nin her şehri için özel bir alan kodu bulunur. Böylece bu kodlar aracılığıyla o şehrin merkezi veya ilçelerine ulaşım sağlanır. Aynı şekilde 0346 alan kodu da en çok merak edilen ve araştırılan numaralar içerisinde yer alıyor.

346 Nerenin Alan Kodu?

346 alan kodu ile telefonda bir çağrı geliyorsa bunun Sivas olduğunu anlayabilirsiniz. Anadolu'nun tam ortasında yer alan Sivas, Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında bulunmaktadır. Hem mimari yapılar hem de ticari açıdan önemli olan bu şehre, 0346 alan kodu ile beraber rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bu şekilde bilinmeyen numaralar hakkında da artık bilgi sahibi olmanız mümkün. 346 alan kodunun yanı sıra ilçelerin kendine özgü alan kodları ile rahatlıkla sabit numara üzerinden pek çok farklı noktaya ulaşım sağlayabilirsiniz.