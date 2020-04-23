35 Nerenin Plakası? İzmir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

35 plakası yollarda sıkça rastladığımız araç plakalarından biridir. 35 plakası ülkemize ait olan araç plakalarından biridir.



35 Nerenin Plakası?



35 plakası İzmir ilimize ait plakadır. İzmir ilçeleri de yine aynı zamanda 35 plakayı kullanmaktadır. İzmir Türkiye'nin en kalabalık nüfusa sahip illerinden biridir.



İzmir İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri



- İzmir Merkez ( AAA, AZZ, AC, AZ, AC, AR, BAA, BZZ, CA, CZ, CAA, CZZ, DA, DZ, )

- İzmir Ödemiş ( D, K, S, Z, ZAA, ZZZ )

- İzmir Bayındır ( E, JAA, JZZ, K, S )

- İzmir Bergama ( F, K, S, VAA, VZZ )

- İzmir Dikili ( H, K )

- İzmir Kınık ( FAA, FZZ, L, S )

- İzmir Tire ( K, M, S, T, YAA, YZZ )

- İzmir Selçuk ( LAA, LZZ, S )

- İzmir Menemen ( MAA, MZZ, S )

- İzmir Aliağa ( NAA, NZZ, S )

- İzmir Kemalpaşa ( PAA, PZZ, S )

- İzmir Çeşme ( K, RAA, RZZ, S )