36/3-A Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 36/3-A Cezası Ne Kadar? (2020)

Pek çok trafik ceza kodu bulunuyor. 36/3-a trafik ceza kodu da ayrıntılı bir şekilde düzenlenen trafik ceza kodlarındandır.

36/3-a Trafik Ceza Kodu Nedir?

Sürücü belgesiz aracı kullanan kişiler bu trafik cezası ile karşılaşıyorlar. Kara yolları kurallarına göre araç kullanan kişiler mutlaka sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. Sürücü belgesiz araç kullanmak yasaktır ve cezaya tabidir.

Madde 36/3-a Cezası Ne Kadar? (2020)

2020 yılı itibari ile trafik cezalarına da zam gelmiş durumda. 36/3-a kodlu trafik cezasına yeni yılda 455 TL zam geldi. Böylelikle yeni düzenlemeye göre ehliyetsiz araç kullanan bir kişinin cezası 2473 lira oldu.