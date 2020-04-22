364 Alan Kodu Nerenin? 0364 Telefon Kodu Nereye Ait?

Birçok alan kodu bulunur. Bütün alan kodları ülkemizde bulunan bir ile aittir. Fakat bazı illerin birden fazla alan kodu olabilir. 3 haneli olan alan kodlarının başına mutlaka 0 eklenmelidir.

364 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizdeki illere ait alan kodlarını öğrenmek mümkündür. Böylelikle şehirlerarası gelen aramaların hangi şehirden yapıldığı öğrenilir. 364 numaralı alan kodu ise Çorum şehrine aittir. Sizleri arayan alan kodu 0364 ise bu arama Çorumdan yapılmıştır.

0364 numaralı alan kodu İç Anadolu Bölgesinde bulunan Çorum iline aittir. Başka bir şehirden Çorumda bulunan sabit bir numara aranmak istenir ise telefon numarasının başına mutlaka 0364 numaralı alan kodu girilmelidir. Fakat Çorum il sınırları içerisinde bir arama yapılacak ise alan kodunun kullanılmasına gerek duyulmaz.