MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 364 Alan Kodu Nerenin? 0364 Telefon Kodu Nereye Ait?
ABONE OL
22.04.2020 - 18:28 |

364 Alan Kodu Nerenin? 0364 Telefon Kodu Nereye Ait?

Alan kodları şehirlerarası telefon aramalarında kullanılır iken, ülke kodları uluslararası telefon görüşmelerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde bulunan her il ise alan koduna sahiptir. 364 numaralı alan kodu bunlardan birisidir. Peki 364 alan kodu nerenin? 0364 telefon kodu nereye ait? İşte, merak edilen tüm detaylar.

364 Alan Kodu Nerenin? 0364 Telefon Kodu Nereye Ait?

Birçok alan kodu bulunur. Bütün alan kodları ülkemizde bulunan bir ile aittir. Fakat bazı illerin birden fazla alan kodu olabilir. 3 haneli olan alan kodlarının başına mutlaka 0 eklenmelidir.

364 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizdeki illere ait alan kodlarını öğrenmek mümkündür. Böylelikle şehirlerarası gelen aramaların hangi şehirden yapıldığı öğrenilir. 364 numaralı alan kodu ise Çorum şehrine aittir. Sizleri arayan alan kodu 0364 ise bu arama Çorumdan yapılmıştır.

0364 numaralı alan kodu İç Anadolu Bölgesinde bulunan Çorum iline aittir. Başka bir şehirden Çorumda bulunan sabit bir numara aranmak istenir ise telefon numarasının başına mutlaka 0364 numaralı alan kodu girilmelidir. Fakat Çorum il sınırları içerisinde bir arama yapılacak ise alan kodunun kullanılmasına gerek duyulmaz.

 

Kente giriş ve çıkışlar durdurulduBilecik Valiliği'nce corona virüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren kente araçlarla ya da yaya olarak tüm giriş ve çıkışların ikinci karara kadar durdurulacağı açıklandı. Kente girişlerde uygulama noktaları oluşturulurken, seyahat izni olmayanların geçişine izin verilmedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

376 Alan Kodu Nerenin? 0376 Telefon Kodu Nereye Ait?

376 Alan Kodu Nerenin? 0376 Telefon Kodu Nereye Ait?

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'
462 Alan Kodu Nerenin? 0462 Telefon Kodu Nereye Ait?

462 Alan Kodu Nerenin? 0462 Telefon Kodu Nereye Ait?

Sıradaki Haber