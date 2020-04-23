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23.04.2020 - 21:15 |

37 Nerenin Plakası? Kastamonu İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Toplamda 20 tane ilçeye sahip olan Kastamonu ilimiz, Karadeniz Bölgesinde bulunan, görülmeye değer şehirlerimizden bir tanesidir. Birçok ürünü ile meşhur olan Kastamonu ilimiz, Karadeniz iklim özelliklerini göstermektedir. Peki, 37 nerenin plakasıdır? Kastamonu ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? İşte, detaylar...

37 Nerenin Plakası? Kastamonu İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Kastamonu ilimizin 20 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler; Abana, Devrekani, Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Azdavay, Bozkurt, Cide, İhsangazi, Daday, Doğanyurt, Hanönü, İnebolu, Şenpazar, Küre, Merkez, Pınarbaşı, Seydiler, Taşköprü, Tosya'dır.

37 Nerenin Plakası?

37 plaka kodu Kastamonu ilimize aittir. Kastamonu'dan bir önceki ilimizin plaka kodu 36'dır ve Kars ilimize aittir. Bir sonraki ilimiz ise 38 plaka koduna sahip olan Kayseri ilimizdir.

Kastamonu ilimizde 64 bine yakın otomobil, 3 bin civarında minibüs, 1300'e yakın otobüs, 17 bin 500'e yakın kamyonet, 5 bin 500 civarında kamyon, 10 bine yakın motosiklet ve 30 bin civarında traktör ile yaklaşık 131 bine yakın plakalı araç bulunmaktadır. Bu rakam ülkemizin motorlu araçlarının binde altısına denk gelmektedir.

Kastamonu İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Abana: AB, AG, AJ, T
Merkez (Kastamonu vd): AC-AF, AH, AK-AZ, D, DA-DT, DV-DY, EA, EH-EL, FA, M, PA, PC, PF, PD, PE, PK, PN, PP, PR, PH, T, TT
Tosya: DU, DZ, EE, ER-EU, KA-KZ, M, T
İnebolu: EC, EN-EP, M, NA, T
Taşköprü: ED, EF, EV-EZ, LA-LZ, T, S
Cide: FC-FZ, M, T
Azdavay: G, M, RA-RZ, T
Küre: GA-GZ,
Araç: HA-HZ, M, T

 

Türkiye saat 21.00’de tek yürek olduTürkiye saat 21.00’de tek yürek oldu, Kahraman Mehmetçiklerimiz de görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu. Sn. Bakanımız Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanımız Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarımız da Mehmetçiği yalnız bırakmadı.
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