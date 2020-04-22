376 Alan Kodu Nerenin? 0376 Telefon Kodu Nereye Ait?

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. 81 il arasında yapılacak aramalarda aranacak olan ilin alan kodu kullanılır. İllerimizin bir tane alan kodu bulunur ve bütün alan kodları birbirinden farklıdır. Fakat bazı illerin birden fazla alan kodu bulunabilir.

376 Nerenin Alan Kodu?

Türkiye'de bulunan illere ait alan kodlarından birisi de 376 numaralı alan kodudur. 376 numaralı alan kodu Çankırı iline aittir. 3 haneli olan alan kodları başına 0 eklenerek 4 haneli şeklinde kullanılır.

0376 numaralı alan kodu ülkemizde Çankırı iline aittir. Şehirlerarası gelen aramalarda arayan numaranın önünde 0376 kodu yer alıyor ise bu arama Çankırı ilinden yapılıyor demektir. Çankırı sınırları içerisinde yapılan aramalarda ise ekstra olarak alan koduna gerek duyulmaz.