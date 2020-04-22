377 Nerenin Telefon Kodu? +377 Hangi Ãœlkeye Ait?

Monaco DÃ¼nyanÄ±n ikinci kÃ¼Ã§Ã¼k baÄŸÄ±msÄ±z Ã¼lkesi Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Ã¼lkelerden birisidir. 377 numaralÄ± telefon kodu Monaco Ã¼lkesine ait bir telefon kodudur. Monaco 2 milyon nÃ¼fusa sahip bir Ã¼lkedir. Ãœlkede Akdeniz iklimi gÃ¶rÃ¼lmektedir.

377 Nerenin Alan Kodu?

377 numaralÄ± telefon kodu DÃ¼nyanÄ±n ikinci kÃ¼Ã§Ã¼k baÄŸÄ±msÄ±z Ã¼lkesi olan Monaco Ã¼lkesine aittir. Monaco Ã¼lkesinden yapÄ±lan yurtdÄ±ÅŸÄ± aramalarÄ±nda arayan telefonun baÅŸÄ±nda 377 numaralÄ± telefon kodu bulunur.

+377 numaralÄ± telefon kodu DÃ¼nyanÄ±n ikinci kÃ¼Ã§Ã¼k baÄŸÄ±msÄ±z Ã¼lkesi olan Monaco Ã¼lkesine aittir. BÃ¶ylece yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan gelen aramalarda telefon numarasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda +377 numaralÄ± telefon kodu yer alÄ±yor ise bu arama Monaco Ã¼lkesinden yapÄ±lmÄ±ÅŸ demektir. Telefon kodunun ardÄ±ndan alan kodu yer alÄ±r. BÃ¶ylece yurtdÄ±ÅŸÄ± aramalarÄ±nda ilk olarak Ã¼lke kodu, ardÄ±ndan alan kodu, son olarak da telefon numarasÄ± yer almaktadÄ±r.Â