378 Nerenin Telefon Kodu? +378 Hangi Ülkeye Ait?

Gün içinde insanlar, birçok telefon görüşmesi yapmaktadırlar. Bazen kişinin telefonuna bilmediği yerden veya bilinmedik bir numara ile arama gelebilmektedir. Bu konuda merak duygusu devreye girmektedir. Telefonlar ile yapılan dolandırıcılıklar bu kadar yaygın iken, kişi telefonuna gelen çağrı numarasını bilmiyor ise, duruma şüphe ile yaklaşmaktadır. Bu sebeple, telefon alan kodlarının bilinmesi çok önemlidir.



0 378 Nerenin Telefon Kodudur?



74 numaralı plakaya sahip olan Bartın ili telefon kodu, 0 378’dir. Bunun anlamı şudur; 0 378 alan kodu ile başlayan bir numaradan arandığınız takdirde, bu arama Bartın’dan yapılıyor demektir. Bartın’ın ilçeleri, Amasra, Kurucaşile, Ulus, Bartın( şehir merkezi )‘dir.



+378 Hangi Ülkeye Aittir?



+378 San Marino’nun telefon kodudur.