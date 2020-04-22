MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 378 Nerenin Telefon Kodu? +378 Hangi Ülkeye Ait?
ABONE OL
22.04.2020 - 21:36 |

378 Nerenin Telefon Kodu? +378 Hangi Ülkeye Ait?

Farklı illerden gelen veya bilinmeyen telefon aramaları, kişilerin sorun yaşadığı, başlıca konularda biri haline gelmiştir. Günümüzde, telefon ile türlü dolandırıcılıkların yapıldığı düşünüldüğünde, insanlar bilinmeyen numaralardan gelen aramalara karşı, daha tedirgin olmaya başlamışlardır. Bu noktada ‘378 hangi ilin telefon numarası?‘ sorusu da büyük önem içermektedir.

378 Nerenin Telefon Kodu? +378 Hangi Ülkeye Ait?

Gün içinde insanlar, birçok telefon görüşmesi yapmaktadırlar. Bazen kişinin telefonuna bilmediği yerden veya bilinmedik bir numara ile arama gelebilmektedir. Bu konuda merak duygusu devreye girmektedir. Telefonlar ile yapılan dolandırıcılıklar bu kadar yaygın iken, kişi telefonuna gelen çağrı numarasını bilmiyor ise, duruma şüphe ile yaklaşmaktadır. Bu sebeple, telefon alan kodlarının bilinmesi çok önemlidir.

0 378 Nerenin Telefon Kodudur?

74 numaralı plakaya sahip olan Bartın ili telefon kodu, 0 378’dir. Bunun anlamı şudur; 0 378 alan kodu ile başlayan bir numaradan arandığınız takdirde, bu arama Bartın’dan yapılıyor demektir. Bartın’ın ilçeleri, Amasra, Kurucaşile, Ulus, Bartın( şehir merkezi )‘dir.

+378 Hangi Ülkeye Aittir?

+378 San Marino’nun telefon kodudur.

 

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bini geçtiABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

998 Nerenin Telefon Kodu? +998 Hangi Ülkeye Ait?

998 Nerenin Telefon Kodu? +998 Hangi Ülkeye Ait?

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

1 Nerenin Telefon Kodu? +1 Hangi Ülkeye Ait?

1 Nerenin Telefon Kodu? +1 Hangi Ülkeye Ait?

Sıradaki Haber