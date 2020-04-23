MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 40 Nerenin Plakası? Kırşehir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
ABONE OL
23.04.2020 - 17:37 |

40 Nerenin Plakası? Kırşehir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plaka kodları araçların hangi ile kayıtlı olduklarını gösteren kodlardır. Ülkemizde bulunan tüm illerin plaka kodları bulunmaktadır. 40 numaralı plaka kodu bunlardan birisidir. Peki 40 nerenin plakası? Kırşehir ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

40 Nerenin Plakası? Kırşehir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bulunan bu illerin hepsi birbirinden farklı plaka kodlarına sahiptir. 40 numaralı plaka kodu ise Kırşehir iline aittir.

40 Nerenin Plakası?

40 numaralı plaka kodu Kırşehir iline aittir. Kırşehir iline kayıtlı araçların plaka kodları 40 numaradır.

Kırşehir İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?

Kırşehir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

40 AC 001-40 AZ 999
40 DA 001-40 DZ 999
40 EA 001-40 EZ 999
40 J 8001-40 J 9999
40 K 0001-40 K 9999
40 K 8001-40 K 9999
40 M 0001-40 M 4999
40 M 8001-40 M 9999
40 S 0001-40 S 4999
40 S 8001-40 S 9999
40 T 0001-40 T 4999
40 T 8000-40 T 9999

Kaman İlçesi

40 J 5000-40 J 5999
40 K 5000-40 K 5999
40 KA 001-40 KZ 999
40 M 5000-40 M 5999
40 S 5000-40 S 5999
40 T 5000-40 T 5999

Mucur İlçesi

40 J 6000-40 J 6999
40 K 6000-40 K 6999
40 LA 001-40 LB 999
40 M 6000-40 M 6999
40 S 6001-40 S 7000
40 T 6000-40 T 6999

Çiçekdağı İlçesi

40 J 7000-40 J 7999
40 K 7000-40 K 7999
40 M 7000-40 M 7999
40 NA 001-40 NZ 999
40 S 7000-40 S 7999
40 T 7000-40 T 7999

 

Önce fotokapana sonra jandarmaya suçüstü yakalandıAntalya'da birinci derecede arkeolojik sit alanında kazı yapan şüpheliler, orman işletmesinin fotokapanından kaçamadı. Orman işletmesi görevlilerinin fotokapanda görerek ihbarda bulunduğu defineciler, kazı yaptıkları sırada İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince suçüstü yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

40 Nerenin Plakası? Kırşehir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

40 Nerenin Plakası? Kırşehir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

Türkiye'ye getirilen PKK gençlik sorumlusu tutuklandı

Türkiye'ye getirilen PKK gençlik sorumlusu tutuklandı

Sıradaki Haber