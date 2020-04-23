40 Nerenin Plakası? Kırşehir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Plaka kodları araçların hangi ile kayıtlı olduklarını gösteren kodlardır. Ülkemizde bulunan tüm illerin plaka kodları bulunmaktadır. 40 numaralı plaka kodu bunlardan birisidir. Peki 40 nerenin plakası? Kırşehir ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bulunan bu illerin hepsi birbirinden farklı plaka kodlarına sahiptir. 40 numaralı plaka kodu ise Kırşehir iline aittir.
40 Nerenin Plakası?
40 numaralı plaka kodu Kırşehir iline aittir. Kırşehir iline kayıtlı araçların plaka kodları 40 numaradır.
Kırşehir İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?
Kırşehir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
40 AC 001-40 AZ 999
40 DA 001-40 DZ 999
40 EA 001-40 EZ 999
40 J 8001-40 J 9999
40 K 0001-40 K 9999
40 K 8001-40 K 9999
40 M 0001-40 M 4999
40 M 8001-40 M 9999
40 S 0001-40 S 4999
40 S 8001-40 S 9999
40 T 0001-40 T 4999
40 T 8000-40 T 9999
Kaman İlçesi
40 J 5000-40 J 5999
40 K 5000-40 K 5999
40 KA 001-40 KZ 999
40 M 5000-40 M 5999
40 S 5000-40 S 5999
40 T 5000-40 T 5999
Mucur İlçesi
40 J 6000-40 J 6999
40 K 6000-40 K 6999
40 LA 001-40 LB 999
40 M 6000-40 M 6999
40 S 6001-40 S 7000
40 T 6000-40 T 6999
Çiçekdağı İlçesi
40 J 7000-40 J 7999
40 K 7000-40 K 7999
40 M 7000-40 M 7999
40 NA 001-40 NZ 999
40 S 7000-40 S 7999
40 T 7000-40 T 7999