40 Nerenin Plakası? Kırşehir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bulunan bu illerin hepsi birbirinden farklı plaka kodlarına sahiptir. 40 numaralı plaka kodu ise Kırşehir iline aittir.



40 Nerenin Plakası?



40 numaralı plaka kodu Kırşehir iline aittir. Kırşehir iline kayıtlı araçların plaka kodları 40 numaradır.



Kırşehir İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?



Kırşehir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri



40 AC 001-40 AZ 999

40 DA 001-40 DZ 999

40 EA 001-40 EZ 999

40 J 8001-40 J 9999

40 K 0001-40 K 9999

40 K 8001-40 K 9999

40 M 0001-40 M 4999

40 M 8001-40 M 9999

40 S 0001-40 S 4999

40 S 8001-40 S 9999

40 T 0001-40 T 4999

40 T 8000-40 T 9999



Kaman İlçesi



40 J 5000-40 J 5999

40 K 5000-40 K 5999

40 KA 001-40 KZ 999

40 M 5000-40 M 5999

40 S 5000-40 S 5999

40 T 5000-40 T 5999



Mucur İlçesi



40 J 6000-40 J 6999

40 K 6000-40 K 6999

40 LA 001-40 LB 999

40 M 6000-40 M 6999

40 S 6001-40 S 7000

40 T 6000-40 T 6999



Çiçekdağı İlçesi



40 J 7000-40 J 7999

40 K 7000-40 K 7999

40 M 7000-40 M 7999

40 NA 001-40 NZ 999

40 S 7000-40 S 7999

40 T 7000-40 T 7999