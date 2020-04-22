412 Alan Kodu Nerenin? 0412 Telefon Kodu Nereye Ait?

Hem şehirlerarası hem de ülkeler arası alan kodları bulunmaktadır. Bu kodlar üzerinden numara araması yapılmakta ve bölgedeki farklı noktalara ulaşım sağlanmaktadır. 412 numarada merak edilen alan kodları arasında yer alıyor.

412 Nerenin Alan Kodu?

412 şehirlerarası alan kodu nerenin olduğunu merak edenler için Diyarbakır şehrine ait olduğunu söylemek mümkün. Bu alan kodu üzerinden hem Diyarbakır merkez hem de ilçelere farklı telefon numaraları eklenerek ulaşmak mümkün. İlçe bazında ana alan kodu ile beraber diğer kod numarası eklenmek suretiyle numaralar tuşlanabilir.

Farklı amaçlar doğrultusunda eğer Diyarbakır şehrine ulaşmak istiyorsanız 0412 Telefon kodunu tıklamanız gerekmektedir. Bu kod üzerinden güvenli şekilde amacınızı gerçekleştirebilir ve gerekli noktalara ulaşım sağlayabilirsiniz. Türkiye'nin değişik bölgelerinden öncelikle, 0412 numarasını tuşlayarak diğer numaraları girmek suretiyle Diyarbakır şehrine bağlantı kurabilirsiniz.