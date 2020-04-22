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22.04.2020 - 18:17 |

414 Alan Kodu Nerenin? 0414 Telefon Kodu Nereye Ait?

İletişim başkanlığı tarafından her şehre bir alan kodu belirlenmiştir. Bu alan kodları şehirler arası yerel sabit telefonlar aracılığı ile iletişimi sağlar. Farklı alan kodları le aranan kişiler de bu alan kodların hangi ile ait olduğunu merak etmektedirler. 414 alan kodu da özel telefon alan kodlarından biridir. Peki, 414 alan kodu nerenin? 0414 telefon kodu nereye ait? İşte merak edilen tüm detaylar.

414 Alan Kodu Nerenin? 0414 Telefon Kodu Nereye Ait?

414 alan kodu yerel sabit telefonlarının alan kodlarından biridir. 0414 ve 414 telefon kodları da aynı telefon kodlarını temsil ederler.

414 Nerenin Alan Kodu?

414 alan kodu Güney Doğu ilimiz olan Şanlıurfa'ya ait telefon alan kodudur. Aynı zamanda Şanlıurfa ilçeleri de 414 telefon alan kodunu kullanmaktadır. Şanlıurfa 2 milyon nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık şehirleri listesinde yer alır.

0414 telefon kodu nereye ait sorusunun cevabı Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden birisidir. +90 414 ile başlayan numara ile arandıysanız Şanlıurfa ilinden arandınız demektir. Şanlıurfa yerel sabit telefon numaraları bu telefon kodu ile başlamaktadır.

 

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