42 Nerenin Plakası? Konya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Plaka kodları araçların hangi ile kayıtlı olduklarını göstermektedir. Araçların plaka kodları ile hangi illere bağlı oldukları öğrenilebilir. Bunlardan birisi de 42 numaralı plakadır. Peki, 42 nerenin plakası? Konya ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bulunan her ilin birbirinden farklı plaka kodları bulunmaktadır. 42 numaralı plaka kodu ise Konya iline aittir.
42 Nerenin Plakası?
42 numaralı plaka kodu ülkemizde İç Anadolu'da yer alan Konya iline aittir.
Konya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Konya Merkez
- 42 AB 001-42 AZ 999
- 42 BA 001-42 BZ 999
- 42 DA 001-42 DZ 999
- 42 EA 001-42 EZ 999
- 42 FA 001-42 FZ 999
- 42 HA 001-42 HZ 999
- 42 KA 001-42 KZ 999
- 42 LA 001-42 LZ 999
- 42 NA 001-42 NZ 999
- 42 PA 001-42 PZ 999
- 42 SA 001-42 SZ 999
- 42 TT 001-42 TT 999
- 42 VK 001-42 VL 999
- 42 VN 001-42 VZ 999
- 42 C 0001-42 C 9999
- 42 M 8001-42 M 8530
- 42 T 2337-42 T 3142
Beyşehir İlçesi
- 42 B 0001-42 B 9999
- 42 BCA 01-42 BPZ 99
- 42 H 0001-42 H 9999
- 42 R 0001-42 R 9999
Akşehir İlçesi
- 42 D 0001-42 D 9999
- 42 U 0001-42 U 9999
- 42 UA 001-42 UZ 999
Ereğli İlçesi
- 42 E 0001-42 E 9999
- 42 V 0001-42 V 9999
- 42 YA 0001-42 YZ 9999
Çumra İlçesi
- 42 J 0001-42 J 9999
- 42 N 0001-42 N 9999
Seydişehir İlçesi
- 42 K 0001-42 K 9999
- 42 ZA 001-42 ZZ 999
Karapınar İlçesi
- 42 L 0001-42 L 9999
Kulu İlçesi
- 42 M 0001-42 M 8000
Ilgın İlçesi
- 42 P 0001-42 P 9999
- 42 RK 001-42 RR 999
Cihanbeyli İlçesi
- 42 R 0001-42 R 9999
Kadınhanı İlçesi
- 42 S 0001-42 S 9999
Hadım İlçesi
- 42 TA 001-42 TF 999
Güneysınır İlçesi
- 42 TG 001-42 TL 999
Hüyük İlçesi
- 42 TM 001-42 TS 999
Çeltik İlçesi
- 42 TU 001-42 TZ 999
Yunak İlçesi
- 42 Y 0001-42 Y 9999
Bozkır İlçesi
- 42 RA 001-42 RJ 999
Sarayönü İlçesi
- 42 Z 0001-42 Z 9999