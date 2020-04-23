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23.04.2020 - 17:45 |

42 Nerenin Plakası? Konya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plaka kodları araçların hangi ile kayıtlı olduklarını göstermektedir. Araçların plaka kodları ile hangi illere bağlı oldukları öğrenilebilir. Bunlardan birisi de 42 numaralı plakadır. Peki, 42 nerenin plakası? Konya ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

42 Nerenin Plakası? Konya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bulunan her ilin birbirinden farklı plaka kodları bulunmaktadır. 42 numaralı plaka kodu ise Konya iline aittir.

42 Nerenin Plakası?

42 numaralı plaka kodu ülkemizde İç Anadolu'da yer alan Konya iline aittir. 

 Konya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

 Konya Merkez

 - 42 AB 001-42 AZ 999

 - 42 BA 001-42 BZ 999

 - 42 DA 001-42 DZ 999

 ​​​​​​​- 42 EA 001-42 EZ 999

 ​​​​​​​- 42 FA 001-42 FZ 999

 ​​​​​​​- 42 HA 001-42 HZ 999

 ​​​​​​​- 42 KA 001-42 KZ 999

 ​​​​​​​- 42 LA 001-42 LZ 999

 ​​​​​​​- 42 NA 001-42 NZ 999

 ​​​​​​​- 42 PA 001-42 PZ 999

 ​​​​​​​- 42 SA 001-42 SZ 999

 ​​​​​​​- 42 TT 001-42 TT 999

 ​​​​​​​- 42 VK 001-42 VL 999

 ​​​​​​​- 42 VN 001-42 VZ 999

 ​​​​​​​- 42 C 0001-42 C 9999

 - 42 M 8001-42 M 8530

 - 42 T 2337-42 T 3142

 Beyşehir İlçesi

 - 42 B 0001-42 B 9999

 - 42 BCA 01-42 BPZ 99

 - 42 H 0001-42 H 9999

 - 42 R 0001-42 R 9999

 

 Akşehir İlçesi

 - 42 D 0001-42 D 9999

 - 42 U 0001-42 U 9999

 - 42 UA 001-42 UZ 999

 

 Ereğli İlçesi

 - 42 E 0001-42 E 9999

 - 42 V 0001-42 V 9999

 - 42 YA 0001-42 YZ 9999

 

 Çumra İlçesi

 - 42 J 0001-42 J 9999

 - 42 N 0001-42 N 9999

 

 Seydişehir İlçesi

 - 42 K 0001-42 K 9999

 - 42 ZA 001-42 ZZ 999

 

 Karapınar İlçesi

 - 42 L 0001-42 L 9999

 Kulu İlçesi

  - 42 M 0001-42 M 8000

 Ilgın İlçesi

 - 42 P 0001-42 P 9999

 - 42 RK 001-42 RR 999

 Cihanbeyli İlçesi

  - 42 R 0001-42 R 9999

 Kadınhanı İlçesi

  - 42 S 0001-42 S 9999

 Hadım İlçesi

 - 42 TA 001-42 TF 999

Güneysınır İlçesi

- 42 TG 001-42 TL 999

 Hüyük İlçesi

 - 42 TM 001-42 TS 999

 Çeltik İlçesi

- 42 TU 001-42 TZ 999

 Yunak İlçesi

 - 42 Y 0001-42 Y 9999

 Bozkır İlçesi

 - 42 RA 001-42 RJ 999

 Sarayönü İlçesi

 - 42 Z 0001-42 Z 9999

 

Önce fotokapana sonra jandarmaya suçüstü yakalandıAntalya'da birinci derecede arkeolojik sit alanında kazı yapan şüpheliler, orman işletmesinin fotokapanından kaçamadı. Orman işletmesi görevlilerinin fotokapanda görerek ihbarda bulunduğu defineciler, kazı yaptıkları sırada İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince suçüstü yakalandı.
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