44 Nerenin Plakası? Malatya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

44 plakası ülkemizde trafikte sıkça gördüğümüz plaka kodlarından biridir. Aynı zamanda 44 plakası şehrin ilçeleri için de kullanılmaktadır.

44 Nerenin Plakası?

44 nerenin plakası sorusunun cevabı Malatya'dır. Malatya ilimizin 44 plakası olduğu gibi ayrıca Malatya ilçeleri de 44 plakayı kullanmaktadır. Malatya Türkiye'nin doğusunda yer alan Türkiye'nin en kalabalık nüfuslarına sahip bir şehridir. Malatya nüfusu yaklaşık olarak 800'bindir. 44 özel plakası olan Malatya'nın 13 adet ilçesi bulunuyor.

Malatya İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Malatya ilçesinin plaka kodu da yine aynı şekilde 44'dür. Malatya ilinin sadece ilçelerinin özel harf kodları bulunur. Beydağı ilinin özel plaka harfi, AC, DA ve EA'dır. Darende ilçesinin de özel plaka harfi DN olarak belirtilmiştir. Pütürge DY ve DZ olarak belirtilmiştir. Arapgir ilçesinin de DU, HA, HY, J ve MT'dir.