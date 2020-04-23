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23.04.2020 - 17:50 |

44 Nerenin Plakası? Malatya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Her şehrin kendine özel bir il plaka kodu bulunur. Bu özel il plaka kodları aynı zamanda şehrin ilçeleri için de kullanılmaktadır. Trafiklerde farklı plaka kodları ile karşılaşan kişiler gündelik hayatta bu plaka kodların nereye ait olduğunu merak etmektedirler. Dolayısıyla hem internet üzerinden hem de başka platformlardan araştırmalar neticesinde plaka kodlarının nereye ait olduğunu merak etmektedirler. Plaka kodları üzerinde yoğun araştırma yapılmaktadır. Ülkemizde pek çok özel plaka kodu olduğu gibi 44 özel plaka kodu da bulunur. Peki, 44 nerenin plakası? Yazımızda 44 plakasına ait tüm detayları derledik.

44 Nerenin Plakası? Malatya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

 

 44 plakası ülkemizde trafikte sıkça gördüğümüz plaka kodlarından biridir. Aynı zamanda 44 plakası şehrin ilçeleri için de kullanılmaktadır. 

44 Nerenin Plakası?

44 nerenin plakası sorusunun cevabı Malatya'dır. Malatya ilimizin 44 plakası olduğu gibi ayrıca Malatya ilçeleri de 44 plakayı kullanmaktadır. Malatya Türkiye'nin doğusunda yer alan Türkiye'nin en kalabalık nüfuslarına sahip bir şehridir. Malatya nüfusu yaklaşık olarak 800'bindir. 44 özel plakası olan Malatya'nın 13 adet ilçesi bulunuyor. 

 Malatya İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Malatya ilçesinin plaka kodu da yine aynı şekilde 44'dür. Malatya ilinin sadece ilçelerinin özel harf kodları bulunur. Beydağı ilinin özel plaka harfi, AC, DA ve EA'dır. Darende ilçesinin de özel plaka harfi DN olarak belirtilmiştir. Pütürge DY ve DZ olarak belirtilmiştir. Arapgir ilçesinin de DU, HA, HY, J ve MT'dir.

 

Önce fotokapana sonra jandarmaya suçüstü yakalandıAntalya'da birinci derecede arkeolojik sit alanında kazı yapan şüpheliler, orman işletmesinin fotokapanından kaçamadı. Orman işletmesi görevlilerinin fotokapanda görerek ihbarda bulunduğu defineciler, kazı yaptıkları sırada İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince suçüstü yakalandı.
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