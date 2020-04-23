45 Nerenin Plakası? Manisa İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

45 il plakası Manisa iline ait olan bir plaka kodudur. Bu kodların ve plakaların belirtilmesi sonucunda plakaya göre araçların hangi şehirlerden çıkış yaptığı belirlenmektedir.

45 Nerenin Plakası?

45 il plakası Manisa iline aittir. Eğer bir araç plakasının başı 45 ile başlıyorsa o aracın Manisa iline kayıtlı olduğu bilinir. Ayrıca plakanın rakamlarından hariç bazı harfleri de Manisa ilini simgelemektedir.

Manisa İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

İllere göre belirlenen plaka numaralarının yanı sıra şehirler ve ilçeler için bazı harf kodları da belirlenmiştir. İşte Manisa merkez ve ilçelerinin plakaya ait harfleri;

- Manisa Merkez: AC, D, DA, E, EA, FA, HA, KA, M, MA, TA, UA, AZ, DZ, HZ, KZ, MC, UZ

- Manisa Ahmetli İlçesi: B, MU, T.

- Manisa Kırkağaç İlçesi: F, MH, PA, T.

- Manisa Sarıgöl İlçesi: H, MS, T, TA.

- Manisa Kula İlçesi: K, MJ, RA, T.

- Manisa Köprübaşı İlçesi: L, MV, T.

- Manisa Salihli İlçesi: LA, MK, RA, SA, T.

- Manisa Turgutlu İlçesi: MP, N, T, TA, ZA.

- Manisa Gölmarmara İlçesi: P, MT, T.

- Manisa Demirci İlçesi: MF, PA, T.

- Manisa Gördes İlçesi: MG, NA, R, T.

- Manisa Saruhanlı İlçesi: ML, S, UA, T.

- Manisa Selendi İlçesi: MR, U, VA.

- Manisa Alaşehir İlçesi: KA, ME, ZA, Z.