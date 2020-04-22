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22.04.2020 - 21:21 |

45 Nerenin Telefon Kodu? +45 Hangi Ülkeye Ait?

Dünyada birçok ülke bulunur. Bütün ülkelere ait telefon kodları da bulunmaktadır. Bulunan bu kodlar ile uluslararası gelen aramaların hangi ülkeden yapıldığı öğrenilir. Ayrıca bazı ülke kodları ülkemizde alan kodu olarak da kullanılmaktadır. Peki 45 nerenin telefon kodu? +45 hangi ülkeye ait? Sizler için bu konuyu detayları ile cevapladık.

45 Nerenin Telefon Kodu? +45 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Şehirler arası gelen aramalarda bu alan kodları ile aramanın nereden yapıldığı öğrenilebilir. Alan kodlarının başına mutlaka 0 eklenmelidir. Eklendikten sonra telefon numarası girilerek aranabilir.

45 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizde bulunan illerin hepsi birer alan koduna sahiptir. Bazı illerin bir tane alan kodu bulunuyor iken, bazı illerin birden fazla alan kodu bulunmaktadır. Fakat ülkemizde 45 numaralı alan koduna sahip bir il bulunmamaktadır.

Ülke kodları uluslararası telefon görüşmelerinde kullanılır. Alan kodları ile yurt dışından gelen aramaların hangi ülkeden yapıldığı öğrenilebilir. +45 numaralı ülke kodu Kuzey Avrupa'da yer alan Danimarka ülkesine aittir. Yurt dışından gelen aramalarda telefon numarasının başında +45 kodu yer alıyor ise, bu arama Danimarka ülkesinden yapılmış demektir.

 

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