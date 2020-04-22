462 Alan Kodu Nerenin? 0462 Telefon Kodu Nereye Ait?

Bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen numaralar pek çok insanı rahatsız edebilmektedir. Ayrıca amaca bağlı olarak herhangi bir şehir aranmak istendiğinde alan kodu öğrenilmeye çalışılır. Bu doğrultuda 462 alan kodu nereye ait olduğunu öğrenerek buna göre değerlendirebilirsiniz.

462 Nerenin Alan Kodu?

462 alan kodu ile karşı karşıya kaldığınızda bu alan kodunu Trabzon şehrine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Plakası 61 olan Trabzon'un alan kodu 0462’dir. Karadeniz bölgesinin her açıdan en önemli şehirleri arasında bulunan Trabzon, 462 numara ile kodlanmış durumdadır. Böylece telefonda bilinmeyen bir çağrı geldiğinde eğer alan kodunda da 462 varsa Trabzon şehri olduğunu

Aynı zamanda Trabzon şehrinin merkezi ya da ilçelerine ulaşabilmek adına, 0462 alan kodunu kullanabilirsiniz. İlçelerin kendi alan kodları ile beraber sabit numara üzerinden rahatlıkla ulaşım sağlamanız mümkün.