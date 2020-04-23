48 Nerenin Plakası? Muğla İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

48 plakalı kod ile ait bir kod olup aynı zamanda ilin ilçeleri de yine aynı trafik plaka kodunu kullanmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir ayrım söz konusu değildir.

48 Nerenin Plakası?

48 nerenin plakası sorusunun cevabı Muğla'dır. Muğla Ege bölgesinde bulunan bir ilimizdir. Muğla ve ilçeleri de 48 plaka kodunu kullanmaktadır.

Muğla İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Muğla ilçeleri de yine aynı şekilde 48 plakayı kullanmaktadır. Muğla ilçelerinin özel plaka harfleri ise şu şekildedir;

- Muğla Dalaman ( D, G, MD, S, T, TM, MD )

- Muğla Fethiye ( F, FA, FZ, G, S, T, TM, GA, GZ, H, ME )

- Muğla Bodrum ( G, MC, T, TM, TA, TZ, UA, UZ, VA, VZ )

- Muğla Marmaris ( G, M, MC, N, P, S, T, TM, SA )

- Muğla Ortaca ( G, MD, RA, RZ, S, T, TM )

- Muğla Datça ( G, MD, R, S, T, M )