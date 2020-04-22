48 Nerenin Telefon Kodu? +48 Hangi Ülkeye Ait?

Türkiye'deki tüm şehirlere ait telefon kodları bulunmaktadır. 48 numaralı telefon kodu ise Türkiye'nin herhangi bir iline ait bir kod değildir. 48 numaralı telefon kodu Polonya ülkesine aittir.

48 Nerenin Alan Kodu?

Sizi arayan yurt dışı numaralarında numaranın başındaki kod ile hangi ülkeden aramanın yapıldığı öğrenilebilir. Bununla beraber yurt dışı aramaları için ise aranacak ülkenin kod numarası girilip daha sonra telefon numarası yazılmalıdır. Her kodun hangi ülkeye ait olduğu bilinemeyebilir. Fakat ülkelerin kodları kolaylıkla öğrenilebilir. 48 numaralı kod ise Baltık Denizinin güneyinde bulunan Polonya ülkesine aittir.

+48 numaralı kod Polonya ülkesine ait bir koddur. Size gelen aramalarda arayan numaranın başında 48 numaralı kod bulunuyor ise bu arama Polonya ülkesinden yapılmaktadır. Veya ülkemizden Polonya aranmak istenirse yine +33 kodu numaranın başında yer almalıdır. Bunun dışında alan kodları da bulunmalıdır. Yurt dışı aramalarda ilk olarak ülkelerin kodları yazılır. Daha sonra aranacak yerin alan kodu yazılmalıdır. Son olarak telefon numarası yazılabilir.