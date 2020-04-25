5 Nerenin Plakası? Amasya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Ülkemizde toplam 81 il bulunuyor. Bu 81 ilinde ayrı ayrı plaka kodları bulunuyor. Plaka kodları 01 ile başlayıp 81'e kadar gitmektedir. Her ilin bundan dolayı özel olan plaka kodu bulunur. 05 plakası da o plaka kodlarından biridir. Peki, 05 nerenin plakası? İşte 05 plaka numarasına dair tüm detaylar.
05 Hangi İlin Plakası?
05 Amasya Plakasıdır.
Amasya merkez, Merzifon ilçesi, Suluova ilçesi, Taşova ilçesi, Gümüşhacıköy ilçesi, Göynücek ilçesinin plaka harf kodlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Amasya Merkez Plaka Harf Grupları:
05 AC 001 – 05 AZ 999
05 DA 001 – 05 DE 999
05 EA 001 – 05 EL 999
05 G 8001 – 05 G 9000
05 M 0001 – 05 M 2500
05 T 0001 – 05 T 2500
Merzifon İlçesi Plaka Harf Grupları:
05 DF 001 – 05 DZ 999
05 T 5001 – 05 T 7500
05 G 9001 – 05 G 9250
05 M 5001 – 05 M 7500
Suluova İlçesi Plaka Harf Grupları:
05 FA 001 – 05 FZ 999
05 G 9501 – 05 G 9750
05 M 7501 – 05 M 7999
05 T 7501 – 05 T 7999
Taşova İlçesi Plaka Harf Grupları:
05 HA 001 – 05 HF 999
05 M 3501 – 05 M 3599
05 T 3501 – 05 T 3599
Gümüşhacıköy İlçesi Plaka Harf Grupları:
05 KA 001 – 05 KZ 999
05 M 2501 – 05 M 3500
05 T 2501 – 05 T 3500
Göynücek İlçesi Plaka Harf Grupları:
05 M 4501 – 05 M 5000
05 NA 001 – 05 ND 999
05 S 4501 – 05 S 5000
05 T 4501 – 05 T 5000