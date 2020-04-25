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25.04.2020 - 05:44 |

5 Nerenin Plakası? Amasya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde toplam 81 il bulunuyor. Bu 81 ilinde ayrı ayrı plaka kodları bulunuyor. Plaka kodları 01 ile başlayıp 81'e kadar gitmektedir. Her ilin bundan dolayı özel olan plaka kodu bulunur. 05 plakası da o plaka kodlarından biridir. Peki, 05 nerenin plakası? İşte 05 plaka numarasına dair tüm detaylar.

5 Nerenin Plakası? Amasya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

05 Hangi İlin Plakası?

05 Amasya Plakasıdır.

Amasya merkez, Merzifon ilçesi, Suluova ilçesi, Taşova ilçesi, Gümüşhacıköy ilçesi, Göynücek ilçesinin plaka harf kodlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Amasya Merkez Plaka Harf Grupları:

05 AC 001 – 05 AZ 999
05 DA 001 – 05 DE 999
05 EA 001 – 05 EL 999
05 G 8001 – 05 G 9000
05 M 0001 – 05 M 2500
05 T 0001 – 05 T 2500

Merzifon İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 DF 001 – 05 DZ 999
05 T 5001 – 05 T 7500
05 G 9001 – 05 G 9250
05 M 5001 – 05 M 7500

Suluova İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 FA 001 – 05 FZ 999
05 G 9501 – 05 G 9750
05 M 7501 – 05 M 7999
05 T 7501 – 05 T 7999

Taşova İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 HA 001 – 05 HF 999
05 M 3501 – 05 M 3599
05 T 3501 – 05 T 3599

Gümüşhacıköy İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 KA 001 – 05 KZ 999
05 M 2501 – 05 M 3500
05 T 2501 – 05 T 3500

Göynücek İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 M 4501 – 05 M 5000
05 NA 001 – 05 ND 999
05 S 4501 – 05 S 5000
05 T 4501 – 05 T 5000

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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